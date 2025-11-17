Глеб Никитин вошел в топ-3 медиарейтинга губернаторов в октябре

Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Последние новости рубрики Политика
17 ноября 2025 17:45Глеб Никитин вошел в топ-3 медиарейтинга губернаторов в октябре
16 ноября 2025 09:42Люлин посетил возрожденное военное училище в Кстове
15 ноября 2025 11:10Нижегородская область укрепляет культурные и образовательные связи с Бразилией
14 ноября 2025 17:45Эксперт-мониторинг событий с 7 по 14 ноября 2025 года от АНО "Минин-центр"
13 ноября 2025 16:51Евгений Люлин рассказал молодым политикам, как добиться результата на госслужбе
13 ноября 2025 13:45Асафов объяснил, почему служение — ключ к стратегическому развитию страны
12 ноября 2025 17:58Евгений Люлин: "Талантливую молодежь важно включать в политику вне зависимости от партий"
12 ноября 2025 15:59На заседании комиссии Госсовета обсудили кадровое обеспечение проектов техлидерства
12 ноября 2025 15:36Евгений Люлин: Талантливую молодежь важно включать в политику вне зависимости от партий
12 ноября 2025 12:21Гордума утвердила новый Устав Нижнего Новгорода
17 ноября 2025 17:45 Политика
Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам октября оказался в числе самых заметных глав регионов Приволжского федерального округа. По данным компании "Медиалогия", он занял третье место в медиарейтинге.

За месяц в СМИ появилось почти 14 тысяч упоминаний о нижегородском губернаторе. Медиаиндекс составил 62 654,5 балла. По сравнению с сентябрем Никитин поднялся сразу на две позиции вверх.

В тройке лидеров также оказались главы Татарстана и Башкортостана.

Одним из заметных инфоповодов стало сообщение Никитина о падении обломков беспилотника на территорию одного из предприятий в Дзержинске. По словам губернатора, серьезного ущерба промышленности не зафиксировано.

Также в октябре Глеб Никитин вместе с помощником президента России Владимиром Мединским побывал на Первой нижегородской книжной ярмарке.

Еще один повод для обсуждений — инициатива губернатора предложить жителям Латвии, которым грозит депортация, переехать в Нижегородскую область.

Кроме того, Никитин выступил на пленарной сессии форума ответственного бизнеса "СО.ЗНАНИЕ", где представил предложения по обновлению национального стандарта ЭКГ-рейтинга.

Новости по теме
17 ноября 2025 15:35Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным пройдет 25 ноября
15 ноября 2025 13:26Глеб Никитин и Владимир Машков обсудили юбилей Союза театральных деятелей
15 ноября 2025 12:30Глеб Никитин встретится с нижегородскими предпринимателями 19 ноября
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
