Глеб Никитин вошел в топ-3 медиарейтинга губернаторов в октябре Политика

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам октября оказался в числе самых заметных глав регионов Приволжского федерального округа. По данным компании "Медиалогия", он занял третье место в медиарейтинге.

За месяц в СМИ появилось почти 14 тысяч упоминаний о нижегородском губернаторе. Медиаиндекс составил 62 654,5 балла. По сравнению с сентябрем Никитин поднялся сразу на две позиции вверх.

В тройке лидеров также оказались главы Татарстана и Башкортостана.

Одним из заметных инфоповодов стало сообщение Никитина о падении обломков беспилотника на территорию одного из предприятий в Дзержинске. По словам губернатора, серьезного ущерба промышленности не зафиксировано.

Также в октябре Глеб Никитин вместе с помощником президента России Владимиром Мединским побывал на Первой нижегородской книжной ярмарке.

Еще один повод для обсуждений — инициатива губернатора предложить жителям Латвии, которым грозит депортация, переехать в Нижегородскую область.

Кроме того, Никитин выступил на пленарной сессии форума ответственного бизнеса "СО.ЗНАНИЕ", где представил предложения по обновлению национального стандарта ЭКГ-рейтинга.