Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным пройдет 25 ноября

17 ноября 2025 15:35 Общество
Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным пройдет 25 ноября 2025 года.

Она начнется в 13.00 в прямом эфире телекомпаний «Нижний Новгород 24», ННТВ, «Волга», «Волга 24», телекомпании «Дзержинск», а также на национальной платформе СМОТРИМ.ру, на «Радио Россия Нижний Новгород» (на частоте 93.9 по всей территории Нижегородской области), на сайте ИА «Время Н».

Следить за трансляцией также можно будет в группе нижегородского Центра управления регионом и на личной странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина во «ВКонтакте».

Вопросы губернатору можно направить в срок с 17 по 25 ноября несколькими способами.

Во-первых, обращения уже принимает сall-центр по телефонам: +7 (831) 233 01 00, +7 (800) 775 22 21 с 9.00 до 18.00 ежедневно.

Во-вторых, обратиться к главе региона можно через сайт правительства Нижегородской области в любое время, для этого действует специальная онлайн-платформа по ссылке: https://letter.nobl.ru/direct. В этом случае доступна отправка вопросов как без авторизации, при условии указания своих ФИО и контактных данных (e-mail или телефона), так и с авторизацией через портал «Госуслуги». К сообщениям на сайте правительства можно прикрепить до 10 файлов, размер каждого из них не должен превышать 10 мегабайт.

В третьих, обращения, в том числе видеовопросы, можно оставить на платформе «обратной связи» «Госуслуги. Решаем вместе», в разделе «Прямые линии». К ним также можно прикрепить до 10 файлов — фото, видео, звук, текст. Для загрузки доступны файлы практически всех форматов (DOC, PDF, JPG, MP3, MOV и многих других), размер каждого не должен превышать 30 мегабайт.

Напомним, что для авторизации на платформе «обратной связи» «Госуслуги. Решаем вместе» необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА. Получить ее могут люди старше 14 лет, имеющие гражданство РФ.

Все сообщения обязательно будут рассмотрены. Даже те вопросы, на которые глава региона не ответит во время прямого эфира, будут переданы в работу профильным ведомствам. Информация поступит по указанным в обращении контактам.

Теги:
Глеб Никитин прямая линия
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных