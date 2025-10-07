Что известно о новой атаке БПЛА в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ночную атаку БПЛА. По его данным, ВСУ снова пытались атаковать промзону Дзержинска.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Однако обломки повредили несколько зданий, хозпостроек и машин.
Также обломки упали на территории одного из промпредприятий. По словам Никитина, значимого ущерба инфраструктуре они не нанесли.
"Ответственные службы проводят всю необходимую работу по оценке и ликвидации последствий атаки, координацию осуществляет глава города Михаил Клинков", - написал в своем телеграм-канале губернатор.
Напомним, в ночные часы в Нижегородской области были сбиты 30 БПЛА. А днем ранее в том же Дзержинске средствами ПВО были уничтожены 20 беспилотников. Сообщалось об одном пострадавшем.
