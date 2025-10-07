Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Происшествия

Что известно о новой атаке БПЛА в Дзержинске

07 октября 2025 09:08
Что известно о новой атаке БПЛА в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ночную атаку БПЛА. По его данным, ВСУ снова пытались атаковать промзону Дзержинска. 

Предварительно, обошлось без пострадавших. Однако обломки повредили несколько зданий, хозпостроек и машин. 

Также обломки упали на территории одного из промпредприятий. По словам Никитина, значимого ущерба инфраструктуре они не нанесли.

"Ответственные службы проводят всю необходимую работу по оценке и ликвидации последствий атаки, координацию осуществляет глава города Михаил Клинков", - написал в своем телеграм-канале губернатор. 

Напомним, в ночные часы в Нижегородской области были сбиты 30 БПЛА. А днем ранее в том же Дзержинске средствами ПВО были уничтожены 20 беспилотников. Сообщалось об одном пострадавшем. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных