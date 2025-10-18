Глеб Никитин пригласил высылаемых из Латвии россиян в Нижегородскую область Общество

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил россиянам, которых в Латвии могут выдворить из страны, переехать в регион. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

По словам главы области, в Латвии сейчас сотни граждан России оказались под угрозой депортации — в том числе из-за того, что не знают латышский язык. При этом, как отметил Никитин, людей фактически лишают права говорить на родном языке.

Он подчеркнул, что Нижегородская область готова принять тех, кто оказался в такой непростой ситуации. Регион, по его словам, открыт для всех, кто хочет жить в стране, где уважают культуру, традиции и семейные ценности.

Помочь с переездом, оформлением документов и поиском жилья поможет агентство "ОКА". Оно же занимается адаптацией переселенцев на новом месте.

Кроме того, для новых жителей действует программа "Основа". В рамках этой инициативы предусмотрена крупная выплата — 1 миллион рублей при рождении ребёнка. Это одна из самых щедрых мер поддержки в стране.

"Нижегородская земля всегда была радушной к тем, кто хочет жить по совести. Поддержим каждого, кто сделает этот выбор", — написал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород является одним из самых привлекательных городов-миллионников для переезда молодежи.