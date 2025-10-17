Никитин озвучил предложения по обновлению национального стандарта ЭКГ-рейтинга Политика

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вынес на обсуждение предложения по обновлению национального стандарта ЭКГ-рейтинга. Он представил их 17 октября на площадке "Академии Маяк" им. А.Д. Сахарова в рамках пленарного заседания ЭКГ-форума (18+) ответственного бизнеса "СО.ЗНАНИЕ".

В дискуссии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, заместитель руководителя ФНС России Тимур Шиналиев, первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, президент РСПП Александр Шохин и губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Щёголев отметил, что в стране действует немало компаний, для которых важны не только финансовые результаты, но и ответственность за будущее страны, регионов и трудовых коллективов. По его словам, свыше 40 компаний уже по собственной инициативе ввели корпоративный материнский капитал в размере одного миллиона рублей при рождении детей. Государство заинтересовано в расширении таких практик, а для справедливой и прозрачной оценки вклада бизнеса создан ЭКГ-рейтинг — комплексная система, отражающая благонадёжность, социальную и экологическую ответственность компаний. На основе этого подхода в 23 субъектах РФ приняты законы о развитии ответственного предпринимательства, и ожидается, что подобные нормы появятся во всех регионах. Щёголев подчеркнул, что ориентация на лидеров приносит наибольший экономический эффект: "Такое наше целеполагание".

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров добавил, что принятие региональных законов об ответственном ведении бизнеса входит в число приоритетов страны и соотносится с национальными целями, обозначенными президентом России Владимиром Путиным. По его словам, форум является одной из крупнейших площадок, где обсуждаются вопросы развития человеческого капитала и кадрового потенциала, демографии, экологической модернизации промышленности, цифровизации управления и просветительской работы в сфере социальной ответственности. Отдельный фокус сделан на внедрение ЭКГ-рейтинга как инструмента оценки деловой репутации и стимулов для ответственного поведения компаний. Комаров подчеркнул, что такая система улучшает взаимодействие бизнеса и власти ради повышения качества жизни людей, поэтому важна разъяснительная работа для широкого внедрения ЭКГ-принципов.

Национальный стандарт "Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг)" действует в России с 2024 года и задаёт методику оценки уровня благонадёжности, социальной и экологической ответственности бизнеса. Оценка проводится по трём направлениям: "Экология", "Кадры", "Государство".

Выступая на пленарной сессии, Глеб Никитин сообщил о вступившем в силу в августе 2025 года законе Нижегородской области "О развитии ответственного ведения бизнеса". Это первый в ПФО документ, закрепивший принципы и формы поддержки социально ответственных компаний. Принятие закона стало стартом формирования в регионе полноценной системы поощрения ответственного бизнеса; в настоящее время готовятся подзаконные акты.

Никитин подчеркнул, что регионы вправе определять собственные приоритеты в части социальной ответственности. Для Нижегородской области главным направлением является демография, на которую направляются значительные ресурсы. Он напомнил, что регион единственный в стране выплачивает по одному миллиону рублей за каждого ребёнка и выразил уверенность, что дополнительный миллион от компаний существенно укрепил бы демографические результаты: "Если мы будет решать этот вопрос все вместе, результат обязательно будет".

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина поблагодарила губернатора за системный подход к повышению рождаемости и отметила масштабы демографической программы "Основа".

По её словам, личное участие главы региона в настройке мер поддержки семей с детьми даёт ощутимые результаты, и совместные усилия должны вывести Нижегородскую область на траекторию роста суммарного коэффициента рождаемости.

В ходе заседания Никитин также предложил усилить в ЭКГ-рейтинге блоки, связанные с поддержкой СВО и инклюзивным трудоустройством. Он отметил, что бизнесу пока непросто переходить к гарантированному трудоустройству людей с инвалидностью, и что ЭКГ-рейтинг мог бы стать значимой опорой в этой работе.

На полях форума было подписано соглашение между АНО "Институт демографического развития" и Ассоциацией рестораторов. Цель документа — выстроить институциональный подход к семейной ориентации бизнеса как в отношении сотрудников, так и клиентов, потребителей и партнёров.

