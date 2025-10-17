Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
17 октября 2025 20:59Никитин озвучил предложения по обновлению национального стандарта ЭКГ-рейтинга
17 октября 2025 18:05Глеб Никитин и Александр Шохин обсудили меры по улучшению инвестиционного климата и деловой активности
17 октября 2025 15:57ВАРМСУ открывает региональные дни III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России"
17 октября 2025 15:38Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором по Пермскому краю
17 октября 2025 10:18Люлин и Береснев оценили работу шарангских предприятий в рамках Парламентского дня ЗСНО
17 октября 2025 10:16Итоги работы и новые планы: совет первичных отделений "Единой России" прошел в Нижнем Новгороде
17 октября 2025 07:00Мэрия Нижнего Новгорода утвердила размеры кабинетов чиновников
15 октября 2025 15:30Нижегородская мэрия хочет создать две новые АНОшки
15 октября 2025 12:39"Единая Россия" провела Третий всероссийский форум "Женщины, создающие будущее"
14 октября 2025 11:15Евгений Люлин стал вторым среди самых медийных законодателей России
Политика

Никитин озвучил предложения по обновлению национального стандарта ЭКГ-рейтинга

17 октября 2025 20:59 Политика
Никитин озвучил предложения по обновлению национального стандарта ЭКГ-рейтинга

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вынес на обсуждение предложения по обновлению национального стандарта ЭКГ-рейтинга. Он представил их 17 октября на площадке "Академии Маяк" им. А.Д. Сахарова в рамках пленарного заседания ЭКГ-форума (18+) ответственного бизнеса "СО.ЗНАНИЕ".

В дискуссии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, заместитель руководителя ФНС России Тимур Шиналиев, первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, президент РСПП Александр Шохин и губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Щёголев отметил, что в стране действует немало компаний, для которых важны не только финансовые результаты, но и ответственность за будущее страны, регионов и трудовых коллективов. По его словам, свыше 40 компаний уже по собственной инициативе ввели корпоративный материнский капитал в размере одного миллиона рублей при рождении детей. Государство заинтересовано в расширении таких практик, а для справедливой и прозрачной оценки вклада бизнеса создан ЭКГ-рейтинг — комплексная система, отражающая благонадёжность, социальную и экологическую ответственность компаний. На основе этого подхода в 23 субъектах РФ приняты законы о развитии ответственного предпринимательства, и ожидается, что подобные нормы появятся во всех регионах. Щёголев подчеркнул, что ориентация на лидеров приносит наибольший экономический эффект: "Такое наше целеполагание".

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров добавил, что принятие региональных законов об ответственном ведении бизнеса входит в число приоритетов страны и соотносится с национальными целями, обозначенными президентом России Владимиром Путиным. По его словам, форум является одной из крупнейших площадок, где обсуждаются вопросы развития человеческого капитала и кадрового потенциала, демографии, экологической модернизации промышленности, цифровизации управления и просветительской работы в сфере социальной ответственности. Отдельный фокус сделан на внедрение ЭКГ-рейтинга как инструмента оценки деловой репутации и стимулов для ответственного поведения компаний. Комаров подчеркнул, что такая система улучшает взаимодействие бизнеса и власти ради повышения качества жизни людей, поэтому важна разъяснительная работа для широкого внедрения ЭКГ-принципов.

Национальный стандарт "Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг)" действует в России с 2024 года и задаёт методику оценки уровня благонадёжности, социальной и экологической ответственности бизнеса. Оценка проводится по трём направлениям: "Экология", "Кадры", "Государство".

Выступая на пленарной сессии, Глеб Никитин сообщил о вступившем в силу в августе 2025 года законе Нижегородской области "О развитии ответственного ведения бизнеса". Это первый в ПФО документ, закрепивший принципы и формы поддержки социально ответственных компаний. Принятие закона стало стартом формирования в регионе полноценной системы поощрения ответственного бизнеса; в настоящее время готовятся подзаконные акты.

Никитин подчеркнул, что регионы вправе определять собственные приоритеты в части социальной ответственности. Для Нижегородской области главным направлением является демография, на которую направляются значительные ресурсы. Он напомнил, что регион единственный в стране выплачивает по одному миллиону рублей за каждого ребёнка и выразил уверенность, что дополнительный миллион от компаний существенно укрепил бы демографические результаты: "Если мы будет решать этот вопрос все вместе, результат обязательно будет".

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина поблагодарила губернатора за системный подход к повышению рождаемости и отметила масштабы демографической программы "Основа".

По её словам, личное участие главы региона в настройке мер поддержки семей с детьми даёт ощутимые результаты, и совместные усилия должны вывести Нижегородскую область на траекторию роста суммарного коэффициента рождаемости.

В ходе заседания Никитин также предложил усилить в ЭКГ-рейтинге блоки, связанные с поддержкой СВО и инклюзивным трудоустройством. Он отметил, что бизнесу пока непросто переходить к гарантированному трудоустройству людей с инвалидностью, и что ЭКГ-рейтинг мог бы стать значимой опорой в этой работе.

На полях форума было подписано соглашение между АНО "Институт демографического развития" и Ассоциацией рестораторов. Цель документа — выстроить институциональный подход к семейной ориентации бизнеса как в отношении сотрудников, так и клиентов, потребителей и партнёров.

Ранее сообщалось, что на форуме "СО.ЗНАНИЕ" в Нижнем Новгороде наградили лидеров ЭКГ-рейтинга. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Нацпроект Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных