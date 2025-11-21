Суд отправил жителя Арзамаса на принудительные работы за угрозы пистолетом Происшествия

В Арзамасе перед судом предстал 49-летний местный житель, устроивший опасный инцидент во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, мужчина вышел на проезжую часть и остановил въезжающий автомобиль. Затем он достал из кармана куртки сигнальный пистолет и направил его прямо в лобовое стекло машины. Чтобы подчеркнуть свои намерения, пьяный нарушитель порядка произвел выстрел в сторону дома.

Водитель, опасаясь за беременную супругу, находившуюся в салоне, вышел из машины и потребовал прекратить агрессивные действия. Однако хулиган вновь несколько раз выстрелил в сторону здания.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 2 года 9 месяцев принудительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.

