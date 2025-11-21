Суд отправил жителя Арзамаса на принудительные работы за угрозы пистолетом

В Арзамасе перед судом предстал 49-летний местный житель, устроивший опасный инцидент во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, мужчина вышел на проезжую часть и остановил въезжающий автомобиль. Затем он достал из кармана куртки сигнальный пистолет и направил его прямо в лобовое стекло машины. Чтобы подчеркнуть свои намерения, пьяный нарушитель порядка произвел выстрел в сторону дома.
Водитель, опасаясь за беременную супругу, находившуюся в салоне, вышел из машины и потребовал прекратить агрессивные действия. Однако хулиган вновь несколько раз выстрелил в сторону здания.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 2 года 9 месяцев принудительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.
Ранее сообщалось, что парень с пистолетом отобрал у нижегородца BMW за 13 млн рублей.
Также мы рассказывали о бомже с пистолетом, который ограбил супермаркет в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+