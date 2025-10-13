Бомж с пистолетом ограбил супермаркет в Нижнем Новгороде — видео Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали мужчину, устроившего дебош в одном из супермаркетов Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В отдел полиции №7 обратилась 41-летняя сотрудница торговой точки. Женщина рассказала, что около шести часов вечера в магазине на улице Тимирязева она заметила шумную компанию, один из мужчин вел себя особенно агрессивно.

Посетитель, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил две бутылки водки общей стоимостью 936 рублей и попытался скрыться.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 52-летний мужчина без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый и не имеющий постоянного источника дохода.

Нарушитель был задержан в административном порядке по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Позднее в отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Согласно российскому законодательству, за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Полиция напоминает: если вы стали свидетелем или пострадавшим от противоправных действий, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции либо позвонить по телефону 02 (102 — с мобильного).

Ранее сообщалось, что бомжи терроризируют сотрудников супермаркета на проспекте Гагарина,5. Они воруют алкоголь, агрессивно реагируют на просьбы продавцов покинуть магазин и пристают к посетителям, прося денег на спиртное. Также эта компания распивает спиртное на детской площадке и не дает покоя местным жителям. Редакция НИА "Нижний Новгород" направляла запрос в пресс-службу регионального управления МВД с просьбой прокомментировать ситуацию с агрессивными бомжами в центре города, которые делают, что хотят, однако ответа не получила.