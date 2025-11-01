Жителя Дзержинска осудят за стрельбу по прохожему Происшествия

В Дзержинске Нижегородской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хулиганстве с применением насилия и оружия. Уголовное дело поступило в городской суд, сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Дело было возбуждено по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство").

Согласно материалам следствия, инцидент произошёл 18 июня 2025 года в городском парке "Утиное озеро". Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и, имея при себе газобаллонный пневматический пистолет, начал стрелять по прохожему.

По данным следствия, фигурант действовал из хулиганских побуждений. Подозреваемый открыл беспорядочную стрельбу, преследуя потерпевшего до ближайшего торгового павильона.

В результате нападения прохожий получил лёгкие телесные повреждения. После произошедшего злоумышленник скрылся с места преступления.

