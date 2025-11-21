ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Общество

Тургенев покоряет нижегородцев: "Отцы и дети" лидируют в цифровом чтении

21 ноября 2025 10:56 Общество
Тургенев покоряет нижегородцев: Отцы и дети лидируют в цифровом чтении

Фото: freepik.com

Цифровая платформа МТС совместно с книжным сервисом "Строки" провела исследование читательских предпочтений жителей Нижегородской области, чтобы выяснить, какие произведения Ивана Сергеевича Тургенева пользуются наибольшим спросом.

На первом месте, как и ожидалось, оказался роман "Отцы и дети" — именно его чаще всего выбирали пользователи из региона. Вторую строчку занял рассказ "Ася", а замыкает тройку лидеров классическая повесть "Муму".

Также в пятёрку самых читаемых произведений вошли романы "Дворянское гнездо" и "Новь". Эти книги продолжают вызывать интерес у широкой аудитории, несмотря на прошедшие столетия со времени их написания.

Аналитики обратили внимание и на различия в читательских вкусах в зависимости от возраста и пола. Так, женщины в возрасте от 35 до 44 лет чаще выбирали "Новь" и "Накануне", а представительницы старше 45 лет предпочитали "Отцы и дети", "Асю" и "Дворянское гнездо".

У мужчин 35–44 лет наибольшей популярностью пользовались "Отцы и дети" и "Ася". Среди мужчин старше 45 лет чаще всего читали "Отцы и дети" и "Первую любовь". Люди старшего поколения, перешагнувшие 65-летний рубеж, независимо от пола, нередко обращались к рассказу "Муму".

Сравнение с другими регионами Поволжья показало как общие тенденции, так и некоторые отличия. Например, в Самарской области чаще читали "Вешние воды", в Башкортостане — роман "Дым", а в Марий Эл популярностью пользовался рассказ "Бежин луг".

"Творчество Тургенева остается актуальным: его стилистика и темы — от философских размышлений до социальных противоречий — продолжают находить отклик у читателей. Сегодня, чтобы открыть книгу, не нужно идти в библиотеку или искать старые издания — достаточно смартфона. Электронные библиотеки позволяют мгновенно погрузиться в мир русской словесности и насладиться произведениями великих писателей, не выходя из дома", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Литература Технологии
