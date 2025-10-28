Еще 4,6 млрд рублей направят на Ледовый дворец на Стрелке Спорт

Фото: Александр Воложанин

На строительство Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде планируется направить дополнительные 4,6 млрд рублей. Эти средства заложены в проект регионального бюджета на 2026-2028 годы.

Согласно документу, в 2026 году на реализацию концессионного проекта под названием "Строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в Нижнем Новгороде" предусмотрено 1,164 млрд рублей. В 2027 году финансирование составит 1,483 млрд рублей, а в 2028-м — 1,962 млрд рублей.

Напомним, возведение арены началось в 2022 году. По состоянию на начало октября строительная готовность комплекса составляла около 96%. Ввести арену в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Ранее Дворец получил официальный адрес: улица Стрелка, 11, Нижний Новгород.

Сообщалось также, что для обеспечения работы спортивного комплекса планируется приобрести четыре ледозаливочные машины. На их покупку выделят 74 миллиона рублей.