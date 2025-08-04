Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Последние новости рубрики Спорт
08 августа 2025 13:29  [3] Ледовый дворец на Стрелке станет домашней площадкой ХК "Торпедо"
06 августа 2025 18:57  [492] Защитник "Пари НН" Александр Эктов перенес операцию на колене
06 августа 2025 16:00  [376] Чемпиона по смешанным единоборствам успешно прооперировали в Нижнем Новгороде
06 августа 2025 12:38  [435] Нижегородское "Торпедо" отправилось на предсезонные сборы
05 августа 2025 20:02  [715] Руководство "Торпедо" ответило на критику нового логотипа клуба
05 августа 2025 14:00  [526] Первый частный футбольный клуб "Победа" создается в Нижнем Новгороде
05 августа 2025 12:23  [392] Дети и подростки с ОВЗ приняли участие в IRONSTAR в Нижнем Новгороде
05 августа 2025 11:45  [525] "Торпедо" снизит минимальную стоимость билетов на матчи до 400 рублей
05 августа 2025 11:11  [434] Клуб "Орби" обвинил "Пари НН" в нарушении правил ФИФА при переходе Бедошвили
05 августа 2025 10:22  [625] Ледовую арену на Стрелке назовут без привязки к главному спонсору "Торпедо"
Спорт

Ледовый дворец на Стрелке станет домашней площадкой ХК "Торпедо"

08 августа 2025 13:29  [3] Спорт
Ледовый дворец на Стрелке станет домашней площадкой ХК Торпедо

Фото: ИРГСНО

Новая ледовая арена, расположенная на Стрелке в Нижнем Новгороде, станет основной площадкой для проведения домашних матчей хоккейного клуба "Торпедо". Об этом сообщает ИА "Время Н", ссылаясь на региональное министерство спорта.

При этом дворец спорта "Нагорный" продолжит свою работу в привычном режиме. Ледовая площадка активно используется в новом спортивном сезоне для тренировок местных хоккейных команд, а также воспитанников школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Кроме того, в "Нагорном" запланированы различные спортивные и культурные мероприятия. В областном минспорта подчеркнули, что дворец не прекратит свою деятельность даже после ввода в эксплуатацию новой арены.

Внутренние ремонтные работы в "Нагорном", включая обновление раздевалок и зон под трибунами, находятся на завершающей стадии и практически полностью завершены.

Ранее выяснилось, что "Торпедо" снизит минимальную стоимость билетов на матчи до 400 рублей.

