Ледовый дворец на Стрелке станет домашней площадкой ХК "Торпедо" Спорт

Фото: ИРГСНО

Новая ледовая арена, расположенная на Стрелке в Нижнем Новгороде, станет основной площадкой для проведения домашних матчей хоккейного клуба "Торпедо". Об этом сообщает ИА "Время Н", ссылаясь на региональное министерство спорта.

При этом дворец спорта "Нагорный" продолжит свою работу в привычном режиме. Ледовая площадка активно используется в новом спортивном сезоне для тренировок местных хоккейных команд, а также воспитанников школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Кроме того, в "Нагорном" запланированы различные спортивные и культурные мероприятия. В областном минспорта подчеркнули, что дворец не прекратит свою деятельность даже после ввода в эксплуатацию новой арены.

Внутренние ремонтные работы в "Нагорном", включая обновление раздевалок и зон под трибунами, находятся на завершающей стадии и практически полностью завершены.

Ранее выяснилось, что "Торпедо" снизит минимальную стоимость билетов на матчи до 400 рублей.