Директор стройфирмы получил условный срок за смерть рабочего в Семенове

В Семенове суд признал виновным генерального директора строительной компании в нарушении правил охраны труда, которое привело к гибели сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Как установило следствие, в сентябре 2024 года директор допустил одного из рабочих к разгрузке и перекладке леса с использованием неисправного автомобиля, оснащённого гидроманипулятором. Во время работы мужчина выпал из кабины машины и получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Следователи выяснили, что именно руководитель компании нарушил требования трудового законодательства, позволив использовать технически неисправную машину. Это стало причиной трагедии.

Суд признал мужчину виновным за нарушение требований охраны труда, повлекших смерть по неосторожности. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.

