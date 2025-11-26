Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 ноября 2025 17:48Директор стройфирмы получил условный срок за смерть рабочего в Семенове
26 ноября 2025 15:46Экс-главе миграционного центра в Нижнем Новгороде не удалось обжаловать приговор
26 ноября 2025 14:17Росфинмониторинг внес 17-летних уроженцев Дзержинска в список экстремистов
26 ноября 2025 12:47Машинисту тепловоза из Дзержинска грозит 20 лет за госизмену
26 ноября 2025 12:29Прокуратура требует пересмотреть увольнение арестованного замглавы ГУММиД
26 ноября 2025 09:27Автосервис сгорел на улице Народной в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 17:38Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Дзержинске — видео
25 ноября 2025 15:09Экс-глава саровского отделения ФССП получила условку за фиктивную отчетность
25 ноября 2025 13:3616-летний подросток спас бабушку из горящей квартиры в Городце
25 ноября 2025 13:19Нижегородские приставы арестовали более 420 тонн пшеницы за долги
Происшествия

Директор стройфирмы получил условный срок за смерть рабочего в Семенове

26 ноября 2025 17:48 Происшествия
Директор стройфирмы получил условный срок за смерть рабочего в Семенове

В Семенове суд признал виновным генерального директора строительной компании в нарушении правил охраны труда, которое привело к гибели сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Как установило следствие, в сентябре 2024 года директор допустил одного из рабочих к разгрузке и перекладке леса с использованием неисправного автомобиля, оснащённого гидроманипулятором. Во время работы мужчина выпал из кабины машины и получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Следователи выяснили, что именно руководитель компании нарушил требования трудового законодательства, позволив использовать технически неисправную машину. Это стало причиной трагедии.

Суд признал мужчину виновным за нарушение требований охраны труда, повлекших смерть по неосторожности. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.

Ранее сообщалось, что экс-главу саровского отделения ФССП признали виновной в злоупотреблении полномочиями за внесение ложных данных о работе подчинённых и незаконную выплату зарплаты.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Приговор Смертность Суд
Поделиться:
Новости по теме
26 ноября 2025 15:46Экс-главе миграционного центра в Нижнем Новгороде не удалось обжаловать приговор
24 ноября 2025 17:28Экс-начальника отдела МЧС в Дзержинске осудят за взятку
22 ноября 2025 15:58Генпрокуратура снова требует взыскать с нижегородских дорожников 1,3 млрд рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных