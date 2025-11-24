Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Происшествия

Экс-начальника отдела МЧС в Дзержинске осудят за взятку

24 ноября 2025 17:28 Происшествия
Экс-начальника отдела МЧС в Дзержинске осудят за взятку

В Дзержинске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского управления МЧС. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Его обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. По данным следствия, в июне 2025 года чиновник дал указание подчиненной внести в официальный протокол ложные сведения об осмотре территории, где произошел пожар. При этом выезд на место происшествия не проводился. На основе поддельного документа было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Следствие полагает, что таким образом обвиняемый пытался снизить нагрузку на отдел и улучшить показатели своей работы. Эти действия, по мнению правоохранителей, нанесли ущерб интересам общества и государства.

Кроме того, в августе того же года он получил через посредника взятку в размере 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за незаконное продление срока исполнения предписания о нарушениях пожарной безопасности, выданного одной из организаций города.

Нарушения были выявлены следователями при участии сотрудников регионального управления ФСБ. Обвиняемый был заключен под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении подчинённой, составившей фальшивый протокол, также переданы прокурору.

Ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела о взятках в отношении аудитора и четырех сотрудников контрольно-счетной палаты Нижегородской области.

