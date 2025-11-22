Генпрокуратура снова требует взыскать с нижегородских дорожников 1,3 млрд рублей Происшествия

Ленинский райсуд удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ, добивавшейся признания закупок 2018 года по обслуживанию дорог в районах столицы Приволжья картельным сговором.

Суд вновь постановил взыскать всю стоимость муниципальных контрактов — 1,365 млрд рублей — с 11 ответчиков. В их числе дорожные организации Нижнего Новгорода, а также экс-руководители МБУ "Стрелка" Владимир Грязнов и МП "РЭД Автозаводского района" Алексей Каленов.

Представители дорожных компаний уже заявили, что будут обжаловать решение, передает "Ъ-Приволжье". По словам одного из руководителей, они намерены вновь добиваться отмены миллиардного взыскания, поскольку, как он отметил, Генпрокуратура подала тот же иск, по которому Верховный суд РФ ранее признал выводы районного суда необоснованными.

С учетом предыдущих решений, их отмены и возврата материалов на новое рассмотрение спор между российским надзорным ведомством и нижегородскими дорожниками фактически вышел на третий круг.

Ранее сообщалось, что ГУАД региона расторг контракт с "Нижегородавтодором" на 1,4 млрд рублей.