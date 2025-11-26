Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Происшествия

Экс-главе миграционного центра в Нижнем Новгороде не удалось обжаловать приговор

26 ноября 2025 15:46
Экс-главе миграционного центра в Нижнем Новгороде не удалось обжаловать приговор

Бывшему руководителю Нижегородского филиала паспортно-визового центра МВД России Татьяне Барановой не удалось обжаловать срок за взятку. Первый кассационный суд общей юрисдикции лишь исключил из приговора квалификацию ее действий, как получение взятки за общее попустительство (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Соответствующая информация содержится в картотеке дел на сайте суда.  

Напомним, что экс-руководителя и главбуха филиала паспортно-визового центра МВД арестовали в мае 2023 года. По версии следствия, с 2021 по 2023 год Баранова вместе со своим замом через посредника получила взятку в размере более 15 млн рублей за размещение в здании центра банкоматов определенной финансово-кредитной организации. В результате клиенты могли оплачивать услуги исключительно через них. А еще в марте 2023 года она потребовала от своих подчиненных передать часть премиальных выплат в пользу двух ее замов.

В итоге Нижегородский районный суд осудил Баранову за превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере. Она получила 6 лет колонии и штраф в 30 млн рублей. Кроме того, ей запретили занимать руководящие должности на госслужбе в течение 8 лет. 

Добавим, что соучастница Барановой получила 8 лет и 8 месяцев лишения свободы со штрафом. Она также пожаловалась при приговор, но суд оставил его без изменений. 

