Общество

Победителей просветительской программы "ПроЭко" наградили в Доме народного единства

30 ноября 2025 12:39
Победителей просветительской программы ПроЭко наградили в Доме народного единства

Фото: Дом народного единства

26 ноября в Нижнем Новгороде наградили победителей второго сезона просветительской программы «ПроЭко». Главная цель программы - формирование экологического сознания и ответственного отношения к окружающей среде среди детей и молодежи, что соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие». Организатор — Дом народного единства при поддержке правительства региона.

В течение полутора месяцев более 250 школьников и студентов колледжей и техникумов Нижегородской области в возрасте от 14 до 18 лет учились социальному проектированию и создавали собственные проекты, касающиеся разных экологических проблем. 

На торжественном итоговом мероприятии заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Николай Костюкович отметил значимость проекта «ПроЭко», поблагодарил ребят за проделанную работу и вручил всем участникам дипломы об успешном прохождении программы. 

Победители были определены в трех направлениях. В номинации «ЭкоИнновация» лучшей стала команда гимназии №1 поселка Мулино с проектом «Экоголос». В направлении «ЭкоТерритория» победила команда Северной средней школы Варнавинского муниципального округа с проектом «Экологический маршрут «Нехожеными тропами». В номинации «ЭкоПросвещение» - школа №119 Нижнего Новгорода с проектом «Экологическая настольная игра «Утиный десант. Миссия экологичНО». Победители получили ценные призы и дипломы.

«Мы разработали настольную игру, которая поможет школьникам углубиться в знания об экологии и помочь своему региону. Задача игры – выполнить все экологические миссии, то есть проблемы, с которыми сталкивается Нижегородская область. Выполняя задания, школьники развивают креативность, кругозор, запоминают, как можно решать экологические проблемы», - рассказала ученица школы №119 Елена Щипакина.

Проекты оценивало экспертное жюри, в состав которого также вошел директор природно-культурного центра «Артемовские луга» Алексей Гроза.

«Проект «ПроЭко», на мой взгляд, - очень практичный и полезный для Нижегородской области. Это хороший импульс для молодежи. Отрадно было видеть горящие глаза детей, когда они защищали свои проекты. Ребята все компетентные и показали хороший уровень. Мы со своей стороны подсказывали, как и что можно улучшить, но изначально все проекты вполне жизнеспособны», - поделился мнением Алексей Гроза.

Проекты-победители будут реализованы в 2026 году при поддержке Дома народного единства.

«Программа «ПроЭко» показала, насколько ребятам интересна тема экологии. Очень важно, что молодежь интересуется этими вопросами. Экологическое просвещение сегодня должно касаться людей всех возрастов, но будущее планеты связано, конечно, с подрастающим поколением. Им предстоит решать и те проблемы, которые существуют сегодня, и те, которые появятся в перспективе. Поздравляю победителей и всех участников! Думаю, что проект был полезен для каждой команды», - отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

На мероприятии ребята приняли участие в мастер-классах и пообщались с популярным экоблогером, автором и ведущим проекта «Сортировочная» Жорой Каваносяном.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».

