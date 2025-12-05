Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
05 декабря 2025 18:21Павел Малков провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика"
05 декабря 2025 17:00Птицефабрику в Нижегородской области продают за 183 млн рублей
05 декабря 2025 16:53Роструд заинтересовался "Нижавтодорстроем", задолжавшим сотрудникам 89 млн
05 декабря 2025 15:43Около 49 тысяч консультаций оказал региональный центр "Мой бизнес" и его филиалы в 2025 году
05 декабря 2025 13:30Билайн: объём заказов на маркетплейсах в "Чёрную пятницу" вырос почти на 80%
05 декабря 2025 13:2115 нижегородских ИТ-стартапов презентовали свои проекты федеральным инвесторам в рамках "Инвестфеста"
05 декабря 2025 13:15ВТБ: выдачи ипотеки в ноябре в России выросли
05 декабря 2025 12:46Глеб Никитин рассказал о сотрудничестве региона с Узбекистаном
05 декабря 2025 11:16В ноябрьские распродажи нижегородцы купили на 22% больше наушников
04 декабря 2025 15:19ВТБ прогнозирует рост добычи нефти и расширение экспорта газа в Азию
Экономика

Роструд заинтересовался "Нижавтодорстроем", задолжавшим сотрудникам 89 млн

05 декабря 2025 16:53 Экономика
Роструд заинтересовался Нижавтодорстроем, задолжавшим сотрудникам 89 млн

ООО "Нижавтодорстрой" задолжало сотрудникам более 89 млн рублей. Гострудинспекция в Нижегородской области начала внеплановую проверку в отношении компании. 

По имеющейся информации, такой долг образовался за три месяца: август, сентябрь и октябрь 2025 года. 

Ситуация находится на контроле главного госинспектора труда в регионе Ильи Мошеса. По его информации, среднесписочная численность сотрудников ООО превышает 230 человек. 

Осенью стало известно, что "Нижавтодорстрой" признали банкротом.

Ранее сообщалось, что АО "РУМО" задолжало миллионы своим сотрудникам. В итоге ситуацией заинтересовалась прокуратура. Вскоре предприятие погасило более 42 млн рублей долга по зарплате.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда Долги Зарплата
Поделиться:
Новости по теме
25 ноября 2025 13:19Нижегородские приставы арестовали более 420 тонн пшеницы за долги
25 ноября 2025 12:40Нижегородские предприятия задолжали Росприроднадзору более 123 000 000 рублей
21 ноября 2025 17:46Спецтехнику на 30 млн рублей арестовали у должника в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных