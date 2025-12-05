Роструд заинтересовался "Нижавтодорстроем", задолжавшим сотрудникам 89 млн Экономика

ООО "Нижавтодорстрой" задолжало сотрудникам более 89 млн рублей. Гострудинспекция в Нижегородской области начала внеплановую проверку в отношении компании.

По имеющейся информации, такой долг образовался за три месяца: август, сентябрь и октябрь 2025 года.

Ситуация находится на контроле главного госинспектора труда в регионе Ильи Мошеса. По его информации, среднесписочная численность сотрудников ООО превышает 230 человек.

Осенью стало известно, что "Нижавтодорстрой" признали банкротом.

Ранее сообщалось, что АО "РУМО" задолжало миллионы своим сотрудникам. В итоге ситуацией заинтересовалась прокуратура. Вскоре предприятие погасило более 42 млн рублей долга по зарплате.