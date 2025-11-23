В Нижегородском кардиоцентре начали ставить подкожные дефибрилляторы Общество

Фото: НИИ - СККБ им. Академика Б.А. Королёва

На этой неделе в Нижегородском кардиоцентре им. Академика Б. А. Королёва прошли первые операции по установке инновационных систем для предотвращения внезапной сердечной смерти. Эти системы включают подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы, которые выявляют и корректируют опасные нарушения сердечного ритма.

Как рассказали специалисты медучреждении в социальных сетях, ранее подобная процедура выполнялась с использованием других устройств, при которых электроды вводились внутрь сердца через кровеносные сосуды. Новый метод предполагает использование подкожного электрода, что значительно снижает риски для пациента.

Преимущества нового оборудования включают увеличенный срок службы и возможность проведения МРТ без ограничений, что делает диагностику и лечение более эффективными. Это нововведение улучшает качество медицинской помощи и повышает безопасность пациентов.

