Нижегородскую школу №151 частично перевели на дистант из-за аварии

24 декабря 2025 18:27 Общество
24 декабря 2025 18:27

Учащихся школы №151 в Советском районе Нижнего Новгорода частично перевели на дистант из-за коммунальной аварии. 

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте образования, авария произошла не в школе, как пишут в соцсетях (где именно - не уточняется). Все системы учреждения работают в штатном режиме. Утечка уже локализована.

"Устранение проблемы запланировано на ближайшее время", - сказали в профильном департаменте.

У школы №151 три корпуса. Из-за аварии в корпусах лит. А1 и А2 изменился режим работы. 25 декабря ученики 5-11 классов будут получать знания дистанционно. А ребята из 1-4 классов временно учатся в корпусе лит. А. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

