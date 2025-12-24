Нижегородскую школу №151 частично перевели на дистант из-за аварии Общество

Учащихся школы №151 в Советском районе Нижнего Новгорода частично перевели на дистант из-за коммунальной аварии.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте образования, авария произошла не в школе, как пишут в соцсетях (где именно - не уточняется). Все системы учреждения работают в штатном режиме. Утечка уже локализована.

"Устранение проблемы запланировано на ближайшее время", - сказали в профильном департаменте.

У школы №151 три корпуса. Из-за аварии в корпусах лит. А1 и А2 изменился режим работы. 25 декабря ученики 5-11 классов будут получать знания дистанционно. А ребята из 1-4 классов временно учатся в корпусе лит. А.