Афиша

Нижегородские театры запустили новогодний марафон спектаклей

26 декабря 2025 19:25 Афиша
Нижегородские театры запустили новогодний марафон спектаклей

Фото: Нижегородский ТЮЗ

Театры Нижнего Новгорода приступили к новогоднему марафону показов. Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, большинство представлений дополнят интерактивными программами для детей.

В Нижегородском ТЮЗе подготовили сразу несколько постановок. Зрителям предложат "Летучий корабль 2.0. Новогоднее продолжение" (6+) и "Сказку о потерянном времени" (6+). Завершением праздничной программы в ТЮЗе станут показы спектакля "Денискины рассказы" (6+).

Нижегородский театр кукол к Новому году выпустил спектакль "По следам новогодних игрушек" (0+). Для малой сцены коллектив также подготовил сказку "Лошадка для Деда Мороза" (0+).

В Нижегородском театре оперы и балета запланировали показ театрализованного концерта "Мери Поппинс" (6+). Он пройдет в январе в концертном пакгаузе на Стрелке.

Нижегородская филармония имени М. Ростроповича представит музыкальную сказку "Дед Мороз, вернись!" (6+). Финальным событием праздничной афиши станет традиционный концерт "Старый Новый год в кремле" (6+). 

Более подробный перечень мероприятий, которые учреждения культуры области подготовили к Новому году, опубликован на портале Культура.РФ.

Музыка Новый год Спектакль
