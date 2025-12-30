Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Происшествия
30 декабря 2025 17:43Водитель "Лады Приоры" разбился насмерть в ДТП около Починок
30 декабря 2025 15:38Прокуратура добилась компенсации для матери сбитого поездом нижегородца
30 декабря 2025 13:36Юрий Шалабаев высказался о коррупции в мэрии Нижнего Новгорода
30 декабря 2025 12:4911 человек погибли из-за пьяных водителей в Нижнем Новгороде в 2025 году
30 декабря 2025 10:4674-летний нижегородец погиб в ночном пожаре из-за сигареты
29 декабря 2025 20:19Хлопок в подвале дома по улицы Искры привел к эвакуации 25 человек
29 декабря 2025 19:17Нижегородский экс-чиновник Бортников останется под стражей до 9 февраля
29 декабря 2025 17:43Нижегородские подрядчики получили по 8 лет за хищение бюджетных 445 млн рублей
29 декабря 2025 17:12Нижегородский студент украл почти 3 млн рублей у вдовы участника СВО
29 декабря 2025 15:47Экс-заведующую детсадом в Городце осудят за фиктивное трудоустройство
Происшествия

Водитель "Лады Приоры" разбился насмерть в ДТП около Починок

30 декабря 2025 17:43 Происшествия
Водитель Лады Приоры разбился насмерть в ДТП около Починок

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Починковском районе Нижегородской области 30 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Информацию об аварии подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Трагедия случилась около 13:40 на 228-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля "Лада Приора" пошёл на обгон, не убедившись в безопасности манёвра. В результате он столкнулся с автомобилем Kia, за рулём которого находился мужчина 1970 года рождения.

От удара отечественный автомобиль получил серьёзные повреждения. Водитель "Приоры" погиб на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Водитель и пассажир автомобиля Kia получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу села Починки.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на трассе М-7 около Дзержинска 71-летний водитель иномарки погиб в ДТП с фурой. А в Володарском районе в результате столкновения большегруза и двух легковушек погибли четыре человека.

