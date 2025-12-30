Водитель "Лады Приоры" разбился насмерть в ДТП около Починок

Фото:
В Починковском районе Нижегородской области 30 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Информацию об аварии подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Трагедия случилась около 13:40 на 228-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля "Лада Приора" пошёл на обгон, не убедившись в безопасности манёвра. В результате он столкнулся с автомобилем Kia, за рулём которого находился мужчина 1970 года рождения.
От удара отечественный автомобиль получил серьёзные повреждения. Водитель "Приоры" погиб на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.
Водитель и пассажир автомобиля Kia получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу села Починки.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на трассе М-7 около Дзержинска 71-летний водитель иномарки погиб в ДТП с фурой. А в Володарском районе в результате столкновения большегруза и двух легковушек погибли четыре человека.
