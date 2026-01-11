Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Последние новости рубрики Общество
11 января 2026 11:58Нижегородец выиграл более миллиона в новогодней лотерее
11 января 2026 11:29Сезон охоты на лосей закончился в Нижегородской области
11 января 2026 10:57Знак качества получили четыре школы Сарова
11 января 2026 10:26Снегопады и похолодание ждут нижегородцев на предстоящей неделе
11 января 2026 09:50Все принятые нижегородским аэропортом рейсы перенаправлены в Шереметьево
10 января 2026 19:00Нижегородцев просят поддержать новогодние ели от региона в конкурсе "Ёлки России"
10 января 2026 16:29Около 38 тысяч кв. м дорог обновили в Советском районе за 2025 год
10 января 2026 15:23Более 20 видов заболеваний смогут лечить нижегородцы по ОМС в 2026 году
10 января 2026 14:44Пассажиры двух авиарейсов остаются в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве
10 января 2026 14:05Учёные ННГУ нашли способ усилить эффективность противоопухолевых препаратов
Общество

Сезон охоты на лосей закончился в Нижегородской области

11 января 2026 11:29 Общество
Сезон охоты на лосей закончился в Нижегородской области

Фото: минлесхоз Нижегородской области

Охота на лося в Нижегородской области завершилась 11 января 2026 года, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.  

Согласно мониторинговым исследованиям департамента, число лосей в регионе стабильно увеличивается. Например, в 2023 году насчитывалось около 22,2 тысячи голов, тогда как в следующем году эта цифра выросла до 25,1 тысячи. Последние же подсчеты показывают рост численности до отметки почти 25,6 тысячи особей.

Каждый год власти устанавливают строгие правила относительно сроков охоты и разрешенного количества добычи, основываясь на мониторинге популяций. В минувшем сезоне разрешалось добыть максимум 2077 особей, что на 178 больше, чем в предыдущем году, благодаря заметному увеличению числа животных.

Для сохранения устойчивого роста популяции регулярно проводят специальные биологические мероприятия, включая размещение солончаков для подкормки зверей. Такие меры помогают поддерживать здоровье лосей, способствуя здоровому размножению и укреплению организма.

Кроме того, нарушение закона об охоте влечет серьезные последствия. Незаконная добыча лося карается уголовной ответственностью по статье 258 УК РФ и возмещением ущерба животным ресурсам в размере от 240 до 400 тысяч рублей за каждое животное. Только за прошлый год зафиксировано более 920 случаев нарушения экологического законодательства, из которых 27 относятся к случаям нелегальной охоты, повлекших конфискацию 30 единиц огнестрельного оружия.

При обнаружении диких животных вблизи жилых зон рекомендуется немедленно обратиться в службу экстренной помощи по телефону 112 либо круглосуточно работающий номер службы "Зелёный телефон": 8(831)433-22-11.

Ранее сообщалось, что власти разрешили отстрел лис в Воротынском округе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Животные Минлесхоз Охота
