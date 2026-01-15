У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 января 2026 09:00Винодельни включат в сельский туризм Нижегородской области
15 января 2026 08:15Нижегородцам напомнили об ответственности за незаконную заготовку древесины
14 января 2026 20:02Школа №6 в Сергаче открылась после капремонта
14 января 2026 19:45Более 4,5 тысячи обращений поступило в ГУАД от нижегородцев в 2025 году
14 января 2026 18:43Мусоровозы не могли подъехать по 330 адресам в Нижнем Новгороде из-за снега
14 января 2026 18:22Ремонт путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде завершат в 2026 году
14 января 2026 18:02Нижегородцев предупредили о новой схеме украинских мошенников с "Госуслугами"
14 января 2026 17:2816-летнего жителя Городца наградили за спасение бабушки из горящей квартиры
14 января 2026 17:13Говяжий жир нашли в нижегородском сливочном масле
14 января 2026 16:54Министр Пучков прокомментировал избиение подростка в Дзержинске
Общество

Винодельни включат в сельский туризм Нижегородской области

15 января 2026 09:00 Общество
Винодельни включат в сельский туризм Нижегородской области

Фото: pixabay.com

Власти Нижегородской области планируют включить в сельский туризм посещение винодельческих хозяйств. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале регионального правительства.

Документ направлен на приведение областного законодательства о туризме в соответствие с последними изменениями в федеральных нормативных актах. В пояснительной записке к проекту уточняется, что в конце декабря 2025 года в федеральный закон о виноградарстве и виноделии были внесены поправки, расширяющие понятие сельского туризма.

Согласно обновленным положениям, сельский туризм теперь охватывает не только поездки в деревни и малые города с населением до 30 тысяч человек, но и посещение винодельческих предприятий. Главной целью таких поездок считается отдых, знакомство с традиционным образом жизни и культурой народов, проживающих в сельской местности.

Кроме того, в проекте регионального закона уточняется определение туристского продукта. Под ним понимается совокупность услуг, предоставляемых по договору за единую цену. При этом формирование продукта должно учитывать положения Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

Общественные обсуждения инициативы продлятся до 27 января 2025 года включительно. Жители региона могут направить свои предложения и замечания через официальный сайт правительства.

Напомним, что еще ряд городов Нижегородской области вошли в туристический маршрут "Золотое кольцо".

Ранее в регионе обсудили развитие агротуризма в северных районах. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законопроекты село Туризм
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2026 12:47Более 207 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники
22 сентября 2025 17:21Развитие туризма на юго-востоке Нижегородской области обсудили на круглом столе
22 мая 2025 12:07Круглый стол по развитию туризма в северных округах Нижегородской области собрал 30 предпринимателей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных