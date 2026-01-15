Винодельни включат в сельский туризм Нижегородской области Общество

Фото: pixabay.com

Власти Нижегородской области планируют включить в сельский туризм посещение винодельческих хозяйств. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале регионального правительства.

Документ направлен на приведение областного законодательства о туризме в соответствие с последними изменениями в федеральных нормативных актах. В пояснительной записке к проекту уточняется, что в конце декабря 2025 года в федеральный закон о виноградарстве и виноделии были внесены поправки, расширяющие понятие сельского туризма.

Согласно обновленным положениям, сельский туризм теперь охватывает не только поездки в деревни и малые города с населением до 30 тысяч человек, но и посещение винодельческих предприятий. Главной целью таких поездок считается отдых, знакомство с традиционным образом жизни и культурой народов, проживающих в сельской местности.

Кроме того, в проекте регионального закона уточняется определение туристского продукта. Под ним понимается совокупность услуг, предоставляемых по договору за единую цену. При этом формирование продукта должно учитывать положения Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

Общественные обсуждения инициативы продлятся до 27 января 2025 года включительно. Жители региона могут направить свои предложения и замечания через официальный сайт правительства.

