Охранник дзержинского химпредприятия умер в автобусе

Охранник скончался в автобусе после смены в Дзержинске, сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.
По данным надзорного ведомства, 56-летнему охраннику ООО "Синергетик" стало плохо в служебном автобусе утром 11 января. Коллеги незамедлительно вызвали ему скорую помощь. Однако прибывшие медики констатировали смерть.
Руководитель трудовой инспекции Илья Мошес отметил, что в соответствии с трудовым законодательством начато расследование несчастного случая на производстве. Целью проверки является установление всех обстоятельств и причин, приведших к трагедии.
Ранее сообщалось, что охранник Дзержинского водоканала внезапно умер в раздевалке предприятия.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+