Охранник дзержинского химпредприятия умер в автобусе Происшествия

Охранник скончался в автобусе после смены в Дзержинске, сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

По данным надзорного ведомства, 56-летнему охраннику ООО "Синергетик" стало плохо в служебном автобусе утром 11 января. Коллеги незамедлительно вызвали ему скорую помощь. Однако прибывшие медики констатировали смерть.

Руководитель трудовой инспекции Илья Мошес отметил, что в соответствии с трудовым законодательством начато расследование несчастного случая на производстве. Целью проверки является установление всех обстоятельств и причин, приведших к трагедии.

Ранее сообщалось, что охранник Дзержинского водоканала внезапно умер в раздевалке предприятия.