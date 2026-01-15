Медики пострадали в ДТП со скорой помощью в Павлове Происшествия

В Павлове Нижегородской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого травмы получили два медицинских работника. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по региону.

Авария произошла в воскресенье, 11 января, на перекрёстке улиц Короленко и Аллеи Ильича. Скорая помощь, следовавшая в районную больницу с пациентом, двигалась с включёнными проблесковыми маячками и сиреной.

По предварительным данным, водитель спецтранспорта, убедившись, что другие автомобили уступают дорогу, пересёк перекрёсток на красный сигнал светофора. В этот момент навстречу выехал легковой автомобиль, и произошло столкновение.

В результате ДТП травмы получили 37-летний фельдшер и 23-летняя медсестра Богородской ЦРБ, находившиеся в салоне скорой помощи. По информации инспекции труда, характер повреждений квалифицирован как лёгкий вред здоровью.

В настоящее время Гострудинспекция проводит проверку обстоятельств случившегося как несчастного случая на производстве.

