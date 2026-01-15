10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
15 января 2026 15:14Медики пострадали в ДТП со скорой помощью в Павлове
15 января 2026 14:28Нижегородец украл 26 мягких игрушек из игрового автомата и раздал прохожим
15 января 2026 13:52Нижегородского живодера в шинели выписали из психбольницы
15 января 2026 12:00Полиция задержала жителя Заволжья, напавшего на водителя автобуса
15 января 2026 10:47Нижегородец поверил мошенникам и "задекларировал" более 6 млн рублей
15 января 2026 10:0448-летний мужчина погиб при пожаре на Бору
14 января 2026 19:28Несовершеннолетнего дроппера осудят в Сокольском районе из-за лжеподработки
14 января 2026 17:20Суд продлил арест экс-главе "Теплоэнерго" Илье Халтурину до конца июня
14 января 2026 15:10На нижегородский автобус упал столб, сбитый грузовиком: есть пострадавший
14 января 2026 13:04Следователи проверяют избиение школьника в Дзержинске
Происшествия

Медики пострадали в ДТП со скорой помощью в Павлове

15 января 2026 15:14 Происшествия
Медики пострадали в ДТП со скорой помощью в Павлове

В Павлове Нижегородской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого травмы получили два медицинских работника. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по региону.

Авария произошла в воскресенье, 11 января, на перекрёстке улиц Короленко и Аллеи Ильича. Скорая помощь, следовавшая в районную больницу с пациентом, двигалась с включёнными проблесковыми маячками и сиреной.

По предварительным данным, водитель спецтранспорта, убедившись, что другие автомобили уступают дорогу, пересёк перекрёсток на красный сигнал светофора. В этот момент навстречу выехал легковой автомобиль, и произошло столкновение.

В результате ДТП травмы получили 37-летний фельдшер и 23-летняя медсестра Богородской ЦРБ, находившиеся в салоне скорой помощи. По информации инспекции труда, характер повреждений квалифицирован как лёгкий вред здоровью.

В настоящее время Гострудинспекция проводит проверку обстоятельств случившегося как несчастного случая на производстве.

Ранее сообщалось, что 7-летний ребенок катался на тюбинге в Богородске и угодил под машину.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда ДТП Павлово
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 15:10126 человек пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала года
09 января 2026 09:06Полицейские разыскивают виновника массового ДТП в Дивеевском районе
30 декабря 2025 19:40Роструд изучает обстоятельства ДТП с фурами в Воротынском округе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных