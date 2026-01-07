Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Происшествия

Арматурщик погиб после падения на стройке в Кстове

07 января 2026 11:59
Арматурщик погиб после падения на стройке в Кстове

На строительной площадке жилого комплекса "Анкудиновский парк" в Кстове погиб 27-летний рабочий.

По данным Госинспекции труда Нижегородской области, всё случилось днём 4 января 2026 года, около 15:20. Арматурщик компании "Каркас Монолит" упал в технологическое отверстие, предназначенное под вентиляционную систему.

Полученные травмы оказались смертельными, мужчина скончался на месте.

В настоящее время начато официальное расследование. Специалистам предстоит выяснить, что именно стало причиной трагедии и при каких обстоятельствах произошло падение.

Ранее сообщалось, что Гострудинспекция выясняет причины гибели сотрудника при пожаре на судне в районе Сибирского затона.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Госинспекция труда Падение с высоты Смертность
