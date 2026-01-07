Арматурщик погиб после падения на стройке в Кстове

На строительной площадке жилого комплекса "Анкудиновский парк" в Кстове погиб 27-летний рабочий.
По данным Госинспекции труда Нижегородской области, всё случилось днём 4 января 2026 года, около 15:20. Арматурщик компании "Каркас Монолит" упал в технологическое отверстие, предназначенное под вентиляционную систему.
Полученные травмы оказались смертельными, мужчина скончался на месте.
В настоящее время начато официальное расследование. Специалистам предстоит выяснить, что именно стало причиной трагедии и при каких обстоятельствах произошло падение.
Ранее сообщалось, что Гострудинспекция выясняет причины гибели сотрудника при пожаре на судне в районе Сибирского затона.
