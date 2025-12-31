Почти 4 млн рублей вернули коммунальщики нижегородцам по требованию ГЖИ Общество

Почти 4 млн рублей вернули жителям Нижегородской области коммунальные организации после вмешательства региональной Государственной жилищной инспекции (ГЖИ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации инспекции, наибольшее количество обращений связано с ошибками в начислении платы за жилищно-коммунальные услуги. За год специалисты ГЖИ рассмотрели 4390 жалоб, поступивших от жителей области.

Одним из примеров стал случай в Кстове, где местный житель обратился в инспекцию с жалобой на отказ в перерасчете платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). По его словам, в период временного отсутствия в квартире он предоставил все необходимые документы, подтверждающие факт отсутствия, однако регоператор отказался учитывать это при расчете.

Сотрудники отдела контроля начислений провели документарную проверку и установили, что отказ в перерасчете был необоснованным и нарушал нормы действующего законодательства.

"По результатам проверки регоператору было выдано предписание устранить нарушение. Сумма перерасчета составила 1 536 рублей 42 копейки. На текущий момент предписание исполнено в полном объеме", — рассказала начальник профильного отдела ГЖИ Нижегородской области Алёна Новикова.

В ведомстве также напомнили, что жители региона могут подать жалобу на действия управляющих и ресурсоснабжающих организаций через мобильное приложение "Госуслуги. Дом". Также доступна возможность личного обращения при наличии документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, продолжает работать горячая линия ГЖИ по номеру: 8 (831) 430-79-19. Специалисты оказывают консультации и принимают обращения по вопросам начислений, качества услуг и нарушений в сфере ЖКХ.

