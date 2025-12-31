Восемь домов в Заволжье остались без отопления из-за коммунальной аварии Общество

Жители восьми многоквартирных домов в Заволжье остались без отопления из-за коммунальной аварии 31 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров.

По словам чиновника, Тепловодоканал занимается устранением утечки для оперативного восстановления теплоснабжения.

"Задача стоит в ближайшее время устранить аварию. Держу вопрос на контроле", - добавил он.

Жильцы попавших под отключение домов массово жалуются в соцсетях. По их информации, тепла нет в домах на улицах Пушкина, Дзержинского, Железнодорожной, Грунина, Рождественской, Пономарева и др.

Ранее сообщалось, что коммунальные организации вернули жителям региона почти 4 млн рублей после вмешательства Госжилинспекции в 2025 году.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде утвердили программу модернизации ЖКХ до 2031 года.