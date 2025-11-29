Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам объяснили, как действовать при перебоях с отоплением

В зимние месяцы вопросы отопления становятся особенно актуальными. Роспотребнадзор по Нижегородской области напомнил, что делать, если в квартире стало холодно, а батареи — едва теплые.

В ведомстве отметили, что согласно постановлению Правительства РФ №354, отопление должно подаваться круглосуточно в течение всего отопительного сезона.

Допускаются лишь кратковременные перерывы, строго ограниченные по продолжительности:

  • не более 24 часов суммарно в месяц;
  • не более 16 часов подряд при температуре в помещении от +12 градусов до нормы (18–20 градусов);
  • не более 8 часов — при температуре от +10 до +12;
  • не более 4 часов — при температуре от +8 до +10.

Сроки устранения аварий также зависят от температуры воздуха в квартире. Если она выше +12 градусов, проблему должны устранить в течение 16 часов. При температуре от +10 до +12 — за 8 часов, а если в помещении холоднее +10 — максимум за 4 часа.

Если допустимая продолжительность перерыва превышена, жильцы имеют право на перерасчет. За каждый час сверх нормы размер платы за отопление снижается на 0,15% от суммы за весь расчетный период.

В Роспотребназоре напомнили, что при снижении температуры в квартире ниже нормативной следует обратиться в управляющую компанию или к поставщику тепла — их контакты указаны в квитанции. После обращения должен приехать специалист. Он обязан осмотреть систему отопления, замерить температуру воздуха с помощью шарового термометра и составить акт в двух экземплярах. Один экземпляр остается у жильца. Этот документ необходим для перерасчета или, при необходимости, для обращения в суд.

Если специалист не приехал, нужно повторно связаться с обслуживающей организацией и потребовать разъяснений. При отказе — составить письменную претензию в двух экземплярах. Один экземпляр остается у заявителя с подписью и датой принятия. Ответ организация обязана предоставить в течение 10 дней.

Если проблему не удается решить, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию или территориальное управление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Госжилинспекция добилась утепления стен 60 квартир в Дзержинске после жалобы жителей на промерзание жилья.

