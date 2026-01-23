Нижегородский молодежный центр "Высота" отмечает пятилетие Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Молодёжный центр "Высота" в Нижнем Новгороде отмечает пятилетие с момента открытия. Он начал работу 25 января 2021 года и за это время стал одним из ключевых пространств для реализации молодёжной политики в регионе.

На пресс-завтраке, который посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород", прозвучало, что за пять лет "Высота" прошла путь от команды из 12 человек до коллектива из 70 специалистов.

"Мы открылись в День студента и за эти годы сделали серьёзные шаги в развитии молодёжной политики", — отметила директор центра Татьяна Ермушкина.

По ее словам, сегодня центр охватывает около 70% молодёжной политики региона и за пять лет через проекты и мероприятия организации прошли примерно 130 тысяч молодых людей. В 2026 году "Высота" продолжит реализовывать различные проекты, арт-резиденцию, Центр креативных компетенций, поддерживать студенческие сообщества, работать с муниципалитетами и др.

Министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, которая стояла у истоков создания центра, отметила, что "Высота" стала не просто пространством, а настоящим домом, точкой притяжения для молодёжи со всего региона.

"Здесь всегда кипит жизнь, и свет не гаснет до позднего вечера", - сказала она.

Практически через год-полтора после открытия, центр был признан лучшим в стране. Ануфриева отметила, что сегодня в центре встретить и молодых предпринимателей, и представителей самых разных молодежных сообществ, и мам с детьми, которые находят в центре возможности для развития и общения.

Министр также подчеркнула, что "Высота" не ограничивается только Нижним Новгородом — команда активно работает с муниципалитетами, помогает открывать молодёжные пространства в районах, делится опытом, поддерживает и вдохновляет. Это, по её словам, важный шаг в выстраивании единой и доступной молодёжной политики по всему региону.

"Наша задача — чтобы в каждом муниципалитете появилось своё молодёжное пространство", — добавила Ануфриева.

Ранее сообщалось, что день студента в Нижегородской области впервые будут отмечать в течение трех дней.