Общество

Здание кинотеатра "Россия" в Кулебаках хотят превратить в молодёжный центр

28 декабря 2025 17:47 Общество
Здание кинотеатра Россия в Кулебаках хотят превратить в молодёжный центр

Фото: Яндекс. Карты

В городе Кулебаки планируется реконструкция старого кинотеатра "Россия", расположенного на улице Бутова, в современное молодёжное пространство. Эта инициатива направлена на создание инновационной и многофункциональной площадки, которая станет центром досуга для молодого поколения.

Концепция обновления уже опубликована на инвестиционном портале Нижегородской области, где потенциальные инвесторы могут ознакомиться с деталями проекта. Строительство кинотеатра началось в 1972 году, и с тех пор здание неоднократно перестраивалось, превратившись впоследствии в трёхэтажный культурно-развлекательный центр. Но сейчас зданию требуется реконструкция. Возможен вариант возвести на участке площадью 0,13 га новое строение с соответствующим предназначением.

"Проект предполагает создание креативного многофункционального молодёжного пространства, где будут собраны модные и востребованные форматы интеллектуального и творческого досуга", - говорится в карте инвестиционного проекта.

Для реализации проекта требуются значительные финансовые вложения в размере 306 млн рублей. В данный момент ведутся переговоры с потенциальными партнёрами для привлечения дополнительных средств и совместной реализации этой амбициозной инициативы.

Теги:
инвестиционные проекты Молодежь Реконструкция
