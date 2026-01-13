У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Наука

Нижегородская область вошла в топ-5 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады "Я – профессионал"

13 января 2026 12:30 Наука
Нижегородская область вошла в топ-5 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады Я – профессионал

Фото: Александр Воложанин

По итогам отборочного этапа IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» 711 студентов из Нижегородской области успешно справились с заданиями и продолжат борьбу за победу в финале. Всего до заключительного этапа дошли 29 219 человек со всей страны.

В ходе отборочного этапа участники проверяли свои знания по 70 направлениям. Каждый студент мог выбрать неограниченное количество дисциплин, вне зависимости от своего направления подготовки.

«Успех студентов из Нижегородской области доказывает: качественная подготовка и амбициозная молодежь есть в каждом населенном пункте нашей страны. Для нас важно, чтобы мотивированные участники, независимо от места учебы, получили шанс проявить себя и построить успешную карьеру, и в IX сезоне олимпиады 711 обучающихся 18 вузов региона откроют для себя широкий спектр возможностей для роста и развития. Желаю успехов!» – сказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Заключительный этап стартует в феврале 2026 года. Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты – денежные премии до 300 тысяч рублей.

«262 студента Саровского физико-технического института (филиала) Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» вышли в заключительный этап. Вуз стал лидером в Нижегородской области. Также активно проявили себя обучающиеся Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина (153) и Нижегородского филиала Высшей школы экономики (65), а самыми востребованными дисциплинами в регионе стали «Лазерные, плазменные и радиационные технологии», «Безопасность информационных систем и технологий критически важных объектов», «Педагогическое образование (дошкольное)», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – это проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных