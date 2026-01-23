10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Электрошокеры, травматы и боеприпасы пытались пронести в нижегородские суды

Электрошокеры, травматы и боеприпасы пытались пронести в нижегородские суды

В 2025 году судебные приставы в Нижегородской области пресекли более 4,6 тысячи случаев попыток пронести опасные предметы в залы судебных заседаний. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по региону.

Среди вещей, найденных и изъятых приставами у посетителей судов, оказались 49 единиц холодного оружия, 30 единиц газового и травматического оружия, а также 197 различных боеприпасов.

Кроме того, у желающих попасть на судебное заседание в минувшем году изъяли 34 электрошокера. Помимо этого, в течение года приставы нашли более 4,9 тысячи других опасных предметов, угрожающих безопасности присутствующих в зале суда.

В нижегородском ГУ ФССП уточнили, что большинство таких случаев возникает из-за недостаточной осведомленности граждан о правилах пропуска в судебную инстанцию. В ведомстве напомнили, что каждое здание суда оснащено системой контроля и охраняется приставами, чтобы обеспечивать безопасность участников судебных процессов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году приставы нашли 206 нижегородцев, которые скрывались от правоохранительных органов. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных