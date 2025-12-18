Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2025 15:16Медаль в честь Матрены Вольской появится в Нижегородской области
18 декабря 2025 15:00200 нижегородцев вступили в мобилизационный резерв "БАРС-НН"
18 декабря 2025 14:43Нижегородская компания получила грант на разработку цифровой платформы
18 декабря 2025 14:26Нижегородские приставы передали две изъятые иномарки в зону СВО
18 декабря 2025 14:0410 тысяч деревьев высадят в Нижнем Новгороде в 2026 году
18 декабря 2025 13:51"Единая Россия" поможет решить проблему доступности лекарств в отдалённых населённых пунктах
18 декабря 2025 13:01Дополнительные электрички до Сортировки назначили ради "Поезда Деда Мороза"
18 декабря 2025 12:37Нижегородцев призвали отказаться от алкоголя в новогодние праздники
18 декабря 2025 11:30Обвиняемый во взятке Егоров покинул пост вице-мэра Нижнего Новгорода
18 декабря 2025 11:10В Нижегородской области в четвёртый раз вручили премию "Журналист года"
Общество

Нижегородские приставы передали две изъятые иномарки в зону СВО

18 декабря 2025 14:26 Общество
Нижегородские приставы передали две изъятые иномарки в зону СВО

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

Два автомобиля, изъятые у осужденных жителей Нижегородской области, передали в распоряжение Министерства обороны РФ для использования в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Речь идет о кроссовере Chery Tiggo 4 и внедорожнике Land Rover Discovery 3. Оба авто были конфискованы по решению суда: Chery принадлежал 46-летней нижегородке, осужденной по статье 228.1 УК РФ, а Land Rover — 44-летнему жителю Княгинино, признанному виновным по статьям 264.1 и 264.3 УК РФ.

Судебные приставы возбудили исполнительные производства, арестовали транспорт и оформили все необходимые документы, а после направили в Минобороны предложение использовать транспорт в интересах вооруженных сил. В ведомстве одобрили инициативу, отметив, что техника пригодится на передовой.

Передача автомобилей представителям военного ведомства уже состоялась. 

Ранее сообщалось, что нижегородское предприятие выплатило поставщику 43 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СВО Судебные приставы ФССП
Поделиться:
Новости по теме
18 ноября 2025 19:00543 тысячи рублей заплатила нижегородская фирма за утечку данных клиента
13 ноября 2025 09:43Приставы заставили выксунца выплатить 360 тысяч рублей алиментов
25 октября 2025 10:18Приставы опечатали пожароопасную гостиницу в Нижнем Новгороде на 30 дней
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных