Нижегородские приставы передали две изъятые иномарки в зону СВО

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

Два автомобиля, изъятые у осужденных жителей Нижегородской области, передали в распоряжение Министерства обороны РФ для использования в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Речь идет о кроссовере Chery Tiggo 4 и внедорожнике Land Rover Discovery 3. Оба авто были конфискованы по решению суда: Chery принадлежал 46-летней нижегородке, осужденной по статье 228.1 УК РФ, а Land Rover — 44-летнему жителю Княгинино, признанному виновным по статьям 264.1 и 264.3 УК РФ.

Судебные приставы возбудили исполнительные производства, арестовали транспорт и оформили все необходимые документы, а после направили в Минобороны предложение использовать транспорт в интересах вооруженных сил. В ведомстве одобрили инициативу, отметив, что техника пригодится на передовой.

Передача автомобилей представителям военного ведомства уже состоялась.

