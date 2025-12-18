Нижегородские приставы передали две изъятые иномарки в зону СВО

Фото:
Два автомобиля, изъятые у осужденных жителей Нижегородской области, передали в распоряжение Министерства обороны РФ для использования в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.
Речь идет о кроссовере Chery Tiggo 4 и внедорожнике Land Rover Discovery 3. Оба авто были конфискованы по решению суда: Chery принадлежал 46-летней нижегородке, осужденной по статье 228.1 УК РФ, а Land Rover — 44-летнему жителю Княгинино, признанному виновным по статьям 264.1 и 264.3 УК РФ.
Судебные приставы возбудили исполнительные производства, арестовали транспорт и оформили все необходимые документы, а после направили в Минобороны предложение использовать транспорт в интересах вооруженных сил. В ведомстве одобрили инициативу, отметив, что техника пригодится на передовой.
Передача автомобилей представителям военного ведомства уже состоялась.
Ранее сообщалось, что нижегородское предприятие выплатило поставщику 43 млн рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+