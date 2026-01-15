Приставы взыскали более 1,4 млрд рублей с Олега Сорокина и его экс-жены Экономика

Судебные приставы в Нижегородской области завершили дело по взысканию крупной суммы с бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его экс-супруги Элады Нагорной.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону, в федеральный бюджет было перечислено свыше 1,4 млрд рублей, которые супруги получили незаконным путем. Речь идет о доходах, извлеченных из коммерческой организации, связанной с коррупционными действиями.

Основанием для взыскания стало решение Семёновского городского суда. Он постановил, что дивиденды, которые Сорокин и Нагорная получили от участия в деятельности этой фирмы, должны быть обращены в доход государства.

Как рассказала начальник спецотдела Главного управления ФССП России Юлия Просвирнова, приставы наложили взыскание на самые ликвидные активы — деньги на банковских счетах. Это позволило быстро и полностью исполнить решение суда.

Ранее сообщалось, что суд признал отказ в УДО Олегу Сорокину законным.