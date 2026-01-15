Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 января 2026 19:50Приставы взыскали более 1,4 млрд рублей с Олега Сорокина и его экс-жены
15 января 2026 19:31"Нижавтодорстрой" обязали погасить долги по зарплате до 16 февраля
15 января 2026 18:55Штрафы для безбилетников в Нижегородской области хотят увеличить в 5 раз
15 января 2026 18:26Краснодарский девелопер вложит более 100 млрд рублей в застройку Новинок
15 января 2026 17:01Нижегородская компания по выпуску продукции из стеклопластика присоединилась к "Производительности труда"
15 января 2026 16:12ВТБ: выдачи автокредитов в 2025 году составили 1,7 трлн рублей
15 января 2026 16:00Люлин призвал бизнесменов оказывать поддержку многодетным семьям
15 января 2026 15:06Нижегородские предприниматели смогут поучаствовать во Всероссийской премии "Молодой промышленник года"
15 января 2026 13:32Нижегородские предприятия в 2025 году удвоили эффективность онлайн-мероприятий благодаря ИИ
15 января 2026 11:35Коммерческая недвижимость подорожает в нижегородских городах "Золотого кольца"
Экономика

Приставы взыскали более 1,4 млрд рублей с Олега Сорокина и его экс-жены

15 января 2026 19:50 Экономика
Приставы взыскали более 1,4 млрд рублей с Олега Сорокина и его экс-жены

Судебные приставы в Нижегородской области завершили дело по взысканию крупной суммы с бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его экс-супруги Элады Нагорной.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону, в федеральный бюджет было перечислено свыше 1,4 млрд рублей, которые супруги получили незаконным путем. Речь идет о доходах, извлеченных из коммерческой организации, связанной с коррупционными действиями.

Основанием для взыскания стало решение Семёновского городского суда. Он постановил, что дивиденды, которые Сорокин и Нагорная получили от участия в деятельности этой фирмы, должны быть обращены в доход государства.

Как рассказала начальник спецотдела Главного управления ФССП России Юлия Просвирнова, приставы наложили взыскание на самые ликвидные активы — деньги на банковских счетах. Это позволило быстро и полностью исполнить решение суда.

Ранее сообщалось, что суд признал отказ в УДО Олегу Сорокину законным.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Олег Сорокин Суд ФССП
Поделиться:
Новости по теме
12 декабря 2025 14:43С Олега Сорокина и его экс-жены взыскали еще 1,4 млрд рублей
10 сентября 2025 20:15Еще два миллиарда рублей хотят взыскать с экс-мэра Олега Сорокина
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных