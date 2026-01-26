Общее родительское онлайн-собрание пройдет в Нижнем Новгороде 29 января

Возможности для развития детских талантов представят нижегородцам на областном родительском собрании (18+), которое состоится 29 января. Мероприятие пройдет с 18:00 до 19:30 и будет транслироваться в группе регионального центра «Вега» в соцсети «ВКонтакте».
Слушатели смогут задать свои вопросы экспертам, которые создают и совершенствуют среду для развития талантов дошкольников, школьников и студентов. Спикерами встречи выступят директор регионального центра «Вега» Ирина Зиновьева и другие сотрудники «Веги», а также председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Вячеслав Амосов.
Нижегородские родители узнают о новых проектах центра «Вега», о проекте «ВегаМатематика», доступных программах подготовки школьников к олимпиадам, а также о проектах «Движения Первых», которые реализуются в регионе в период летней оздоровительной кампании.
В министерстве образования Нижегородской области напомнили, что создание возможностей для дополнительного образования и развития талантов детей – одно из ключевых направлений работы региона в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Нацпроект инициирован президентом России Владимиром Путиным. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+