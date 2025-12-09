Возведение притоннельного сооружения продолжили на Белинке в Нижнем Новгороде Общество

Фото: "МетроНН"

На стройплощадке у ТЦ "Счастье" на улице Белинского продолжается строительство вентиляционной шахты метро. После того как щит "Владимир" завершил проходку периметра будущего котлована, рабочие перешли к возведению притоннельного сооружения.

Как сообщается в телеграм-канале "МетроНН", сейчас стартовали работы по созданию обвязочной балки, который помогает равномерно распределить нагрузку и повысить устойчивость всей конструкции. Балка будет проходить по периметру котлована и станет основой для дальнейшего укрепления подземного объекта.

Подготовка уже началась: рабочие срубают верхний слой бетона на сваях, чтобы добраться до арматурного каркаса. После этого арматуру обварят для дополнительной прочности, а затем установят опалубку и зальют около 120 кубометров бетона.

По словам начальника участка монолитных работ №2 ГК "Моспроект-3" Сергея Исланова, на этом месте разместятся вентиляционные установки и сама шахта.

Он отметил, что сейчас команда занимается обвязочной балкой, которая нужна для перераспределения нагрузки от грунта перед дальнейшим углублением котлована. Вес всей конструкции составит 527 тонн, она будет состоять из семи ярусов вниз. Когда балка будет готова, строители перейдут к раскреплению котлована.

Напомним, завершение строительства линий метро до станций "Сенная" и "Площадь Свободы" перенесли на 2027 год. Кроме того, были продлены контракты на строительство метро в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что на продление Автозаводской линии метро направят еще 12,4 млрд рублей.