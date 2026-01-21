Монтаж оборудования начался в новых тоннелях нижегородского метро

Фото:
В тоннелях метро на участке от станции "Сенная" до площади Свободы продолжается активная стадия работ по обустройству инженерных систем. Об этом сообщили в телеграм-канале "МетроНН".
В правом перегонном тоннеле, по которому в будущем будут двигаться поезда от "Парка культуры", уже завершено устройство жесткого основания для верхнего строения пути. Сейчас специалисты приступили к монтажу металлических кронштейнов, необходимых для прокладки кабельных линий.
Эти изогнутые кронштейны из металла крепятся к железобетонным конструкциям анкерами. После их установки начнется укладка силовых кабелей и проводов слаботочных систем.
Всего в тоннелях планируется разместить около 6000 таких креплений.
В левом тоннеле в это время продолжается демонтаж тоннелепроходческого комплекса. Как только оборудование будет полностью разобрано, строители начнут монтаж инженерных систем.
Напомним, в декабре тоннелепроходческий щит "Владимир" завершил прокладку обоих тоннелей между Сенной и площадью Свободы.
Ранее сообщалось, что строительство станций "Сенная" и "Площадь Свободы" планируют завершить к 2027 году. На продолжение Автозаводской линии метро дополнительно выделят 12,4 млрд рублей.
