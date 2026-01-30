В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

В Шахунском округе отремонтировали инфекционное отделение ЦРБ и ФАП в деревне Акаты

30 января 2026 18:04 Общество
В Шахунском округе отремонтировали инфекционное отделение ЦРБ и ФАП в деревне Акаты

Фото: минздрав Нижегородской области

К началу 2026 года в Шахунском округе обновили сразу два объекта здравоохранения. В стационаре центральной районной больницы капитально отремонтировали инфекционное отделение, а в деревне Акаты – фельдшерско-акушерский пункт. Все работы выполнены в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области, инфекционное отделение Шахунской ЦРБ располагается в отдельном здании. Здесь функционируют 19 коек, пять из которых предназначены для лечения детей.

На проведение капитального ремонта отделения направили порядка 10 млн рублей. На эти средства отремонтированы семь боксов с собственными санузлами, процедурный кабинет, приемный бокс, кабинеты врача-инфекциониста и старшей медицинской сестры, пост дежурного персонала, а также вспомогательные и бытовые помещения. Работы включали не только отделку внутренних помещений, но и модернизацию систем отопления, электроснабжения и противопожарной безопасности, а также обновление фасада.

«Для нас, инфекционистов, комфортная и безопасная среда – не просто вопрос эстетики, а важнейшая составляющая лечебного процесса. После ремонта в нашем отделении созданы условия, которые способствуют как эффективному лечению, так и психологическому спокойствию пациентов. Это позволяет достигать еще более высоких результатов в работе», – отметила заведующая инфекционным отделением Шахунской ЦРБ, врач-инфекционист Екатерина Слепнева.

Значительные изменения произошли и в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Акаты, где обслуживаются около 160 жителей округа из нескольких населенных пунктов. На капремонт здания по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» было выделено около 4,5 млн рублей. Бюджетные средства позволили выполнить полный комплекс работ: от ремонта кровли и фасада до замены всех инженерных систем. Дополнительно на закупку новой мебели и оснащение ФАПа было выделено более 200 тысяч рублей. Теперь пациенты фельдшерско-акушерского пункта получают первичную медико-санитарную помощь в современных, светлых и удобных помещениях.

«Работа ФАПа как первого и самого близкого к людям звена медицинской помощи после модернизации вышла на новый уровень. Когда вокруг новое пространство, от окон до пола, работать становится и приятнее, и эффективнее. Пациенты заходят и сразу отмечают, как стало светло, чисто и тепло. Это чувство заботы и внимания, которое мы теперь можем передать каждому посетителю, очень ценно. Люди видят, что об их здоровье заботятся», – поделилась фельдшер ФАПа Любовь Обухова.

Главный врач Шахунской ЦРБ, и.о. директора Покровского межрайонного медицинского центра Сергей Золотов подчеркнул, что национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» позволяет пациентам на практике увидеть, как совершенствуется здравоохранение в стране.

«Национальный проект ставит перед нами четкие цели – сделать качественную медицину доступной и комфортной для каждого жителя, независимо от места его проживания. Проведенная масштабная работа – это весомый вклад в развитие профилактической медицины и повышение уровня доверия людей к нашей системе здравоохранения», – подчеркнул он.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Теги:
больницы Минздрав Шахунья
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных