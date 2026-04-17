Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Тактильный макет памятника Горькому снова установили в Нижнем Новгороде

Тактильный макет памятника Горькому снова установили в Нижнем Новгороде

Фото: MAX-канал Юрия Шалабаева

Тактильный макет памятника Максиму Горькому вернулся на одноименную площадь в Нижнем Новгороде, сообщил глава города Юрий Шалабаев в социальных сетях. 

Уменьшенные в 35 раз копии городских достопримечательностей начали устанавливать осенью 2023 года. Тогда появилось 12 таких объектов. С их помощью люди с нарушением зрения могут изучать историю и архитектуру приволжской столицы. На каждом макете есть шрифт Брайля и куар-код с возможностью прослушать аудиогида. 

Однако вскоре активизировались вандалы. Они стали ломать тактильный макет, забирая фигуру с собой. В итоге власти решили сначала установить на площади камеру, подключенную к системе "Безопасный город", а уже потом вернуть фигурку Горького на постамент. Что в итоге и было сделано.

"Если вандализм продолжится, лицо этого "героя" увидит не только полиция, но и весь город. С удовольствием об этом позаботимся", - отметил Шалабаев. 

Ранее с критикой в адрес вандалов обрушился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

