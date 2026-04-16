16 апреля 2026 11:58 Культура и отдых
Нижегородцы оформили более 160 тысяч Пушкинских карт

Фото: предоставлено ВТБ

Жители Нижегородской области в возрасте 14-22 лет оформили более 160 тысяч Пушкинских карт. При этом, по данным ВТБ, в весенние каникулы-2026 молодежь оформила в три раза больше таких карт, чем годом ранее.

В целом по стране с 28 марта по 5 апреля молодые люди приобрели почти 700 тыс. билетов в кино, театры и музеи, а совокупные расходы по картам превысили 350 млн рублей.

В каникулы интерес к программе традиционно растет – за это время в ВТБ россияне оформили более 120 тыс. новых карт, что втрое больше, чем в весенние каникулы прошлого года. Всего с января, когда ВТБ стал банком-оператором программы, молодые люди оформили 6,5 млн карт.

Самыми активными регионами по использованию Пушкинской карты стали Татарстан, Кемеровская область, Краснодарский край и Ростовская область.

Сейчас в программе «Пушкинская карта» участвуют более 12 тыс. организаций культуры со всей страны. Молодежи доступны свыше 55 тыс. мероприятий, информация о которых представлена на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги Культура».

Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь – клиент банка), оформление займет несколько минут.

