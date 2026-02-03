Нижегородские соцучастковые развивают навыки эффективной коммуникации Общество

Фото: организаторы проекта

В Нижегородской области продолжается обучение социальных участковых управлению коммуникациями в конфликтных ситуациях. Корпоративный университет региона запустил второй этап образовательной программы для активистов проекта. Цикл лекций направлен на укрепление уже имеющихся знаний и повышение качества взаимодействия с жителями.

Как пояснила первый проректор КУПНО Альбина Ахметова, программа включает несколько тематических блоков. С одной стороны — это вопросы, которые волнуют граждан и на которые участковые должны уметь грамотно и понятно отвечать. С другой — развитие мягких навыков и личных компетенций, необходимых для продуктивной работы с людьми.

"Соцучастковые — это проводники между жителями и разного рода службами, поэтому важно умение конструктивно общаться в самых разных эмоциональных ситуациях. Мы обучаем навыкам эффективного общения, умению аргументировать и презентовать, например, меры поддержки в регионе. Это и навыки по стрессоустойчивости, работы с ресурсным состоянием, ориентации на человека и способности создать атмосферу клиентоориентированного сервиса. Все то, что отражает государственный подход в рамках федерального проекта "Государство для людей", — рассказала Альбина Ахметова.

Эксперт КУПНО Екатерина Щукина добавила, что в рамках курса участковым показывают, как выстраивать диалог так, чтобы решение проблем и конфликтов проходило спокойно и конструктивно.

Программу прошли 100 активистов проекта. Во время обучения они не только расширили представление о причинах и механизмах конфликтов, но и отработали навыки ведения открытого, эффективного диалога. В учебный процесс вошёл разбор практических кейсов, основанных на реальных ситуациях.

Социальный участковый Оксана Цветкова рассказала, что каждый день в ее работе непредсказуем: "За одной дверью тебя ждет растерянная пенсионерка, за другой — человек, который месяцами не мог добиться помощи. Навыки управления коммуникациями помогают мне успокоить собеседника, чтобы мы могли перейти к заполнению документов или составлению плана помощи".

Она добавила, что лекция получилась интересной и информативной. Полученные знания пригодятся ей в работе.

Образовательное сопровождение социальных участковых ведется по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Для активистов подготовлены теоретические курсы по наиболее актуальным темам, с которыми они сталкиваются каждый день. Ранее уже была запущена серия интенсивов по вопросам ЖКХ — и в этом году она будет продолжена.