Системы электроснабжения и освещения обновят в Нижегородском театре кукол

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородском театре кукол планируется обновление систем электроснабжения, освещения и молниезащиты, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает само учреждение культуры. Начальная максимальная цена контракта составляет 18,3 млн рублей. Финансирование предусмотрено за счет средств федерального и областного бюджетов.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 20 февраля. Итоги подведут 25 февраля.

К выполнению ремонта подрядчик должен приступить сразу после заключения контракта. Завершить все работы планируется до 15 ноября 2026 года включительно.

Напомним, Нижегородский театр кукол является объектом культурного наследия и в последние годы проходит поэтапное обновление. В рамках нацпроекта "Культура", реализуемого по инициативе президента РФ Владимира Путина, в 2024 году там капитально отремонтировали фасад, входную группу и зрительный зал, на что было направлено 52 млн рублей. В 2023 году в здании театра провели ремонт кровли, заменили стекла центрального витража, а также обновили репетиционный зал.