Культура и отдых

Мастер ГИТИСа Мусаханянц стал замдиректора Нижегородского театра оперы

25 декабря 2025 12:16 Культура и отдых
Мастер ГИТИСа Мусаханянц стал замдиректора Нижегородского театра оперы

Фото: vk.com/gitis.official

Выпускник аспирантуры ГИТИСа и художественный руководитель курса на продюсерском факультете Эдуард Мусаханянц стла замдиректора Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. Об этом сообщили представители ГИТИСа в соцсетях.

При этом директором нижегородской оперы пока остается Айрат Тухватуллин, который в декабре возглавил Новосибирский театр оперы и балета. 

Коллеги отзываются об Эдуарде Мусаханянце очень лестно. Называют его высоким профессионалом и чуть ли не лучшим продюсером в России. 

Также Мусаханянц — соратник основателя Геликон-оперы Дмитрия Бертмана. Он в течение десяти лет руководил новыми программами драматического и музыкального искусства в театре. 

Добавим, что 25 декабря в некоторых СМИ появилась информация, будто Мусаханянц назначен директором театра в Нижнем. Однако редакции НИА "Нижний Новгород" ни в минкульте, ни в самом театре это пока не комментируют.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

