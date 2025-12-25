Мастер ГИТИСа Мусаханянц стал замдиректора Нижегородского театра оперы

Фото:
Выпускник аспирантуры ГИТИСа и художественный руководитель курса на продюсерском факультете Эдуард Мусаханянц стла замдиректора Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. Об этом сообщили представители ГИТИСа в соцсетях.
При этом директором нижегородской оперы пока остается Айрат Тухватуллин, который в декабре возглавил Новосибирский театр оперы и балета.
Коллеги отзываются об Эдуарде Мусаханянце очень лестно. Называют его высоким профессионалом и чуть ли не лучшим продюсером в России.
Также Мусаханянц — соратник основателя Геликон-оперы Дмитрия Бертмана. Он в течение десяти лет руководил новыми программами драматического и музыкального искусства в театре.
Добавим, что 25 декабря в некоторых СМИ появилась информация, будто Мусаханянц назначен директором театра в Нижнем. Однако редакции НИА "Нижний Новгород" ни в минкульте, ни в самом театре это пока не комментируют.
