У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
25 января 2026 12:41Проект реставрации Дома Скворцовой в Нижнем Новгороде завоевал награду
24 января 2026 09:00Не просто стрелялки: как видеоигры в России становятся культурным кодом
23 января 2026 18:00Реставрацию Литературного музея Горького планируют завершить к лету 2026 года
22 января 2026 11:42Стало известно, как нижегородцы будут работать и отдыхать в феврале 2026 года
22 января 2026 10:3612-летний скрипач из Кстова победил на Всероссийском конкурсе
21 января 2026 14:33Центральный фасад ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде почти снесли — фото
21 января 2026 11:56"Задача большого масштаба": Фельдман — о создании краеведческого музея в Нижнем
20 января 2026 15:40Здание водозаборной станции на Стрелке приспосабливают к современным нуждам
20 января 2026 14:27Два ОКН вновь выставили на торги в Нижегородской области
20 января 2026 12:12Стрит-арт Покраса Лампаса вернули на фасад дома в квартале Трёх Святителей
Культура и отдых

Проект реставрации Дома Скворцовой в Нижнем Новгороде завоевал награду

25 января 2026 12:41 Культура и отдых
Проект реставрации Дома Скворцовой в Нижнем Новгороде завоевал награду

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Инициатива по сохранению Дома Авдотьи Скворцовой на улице Короленко, 18 в историческом центре Нижнего Новгорода стала победителем национальной премии "Наследие дороже". Проект получил диплом I степени в категории "Креативный подход", сообщил АСИРИС. 

Организаторами премии выступают благотворительный фонд "Том Сойер Фест-Наследие" и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

Здание было построено в конце XIX века и, несмотря на прошедшее время, сохранилось до наших дней. В 2018 году за его восстановление взялись волонтеры движения "Том Сойер Фест". Комплексная реставрация здания завершилась в 2025 году. Работы проводились при поддержке облправительства. В процессе удалось сохранить свыше 80% оригинальных исторических материалов.

Сегодня в доме функционируют общественно-культурный центр, туристско-информационная площадка, пространство для волонтерских инициатив, а также кофейня.

Сообщалось, что квартал у церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде предлагают признать ОКН. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АСИРИС Конкурсы ОКН
Поделиться:
Новости по теме
21 января 2026 11:50ДК им. Ленина и Дом чекиста предложили реконструировать на деньги дольщиков
20 января 2026 15:40Здание водозаборной станции на Стрелке приспосабливают к современным нуждам
20 января 2026 14:27Два ОКН вновь выставили на торги в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных