Проект реставрации Дома Скворцовой в Нижнем Новгороде завоевал награду

Инициатива по сохранению Дома Авдотьи Скворцовой на улице Короленко, 18 в историческом центре Нижнего Новгорода стала победителем национальной премии "Наследие дороже". Проект получил диплом I степени в категории "Креативный подход", сообщил АСИРИС.
Организаторами премии выступают благотворительный фонд "Том Сойер Фест-Наследие" и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.
Здание было построено в конце XIX века и, несмотря на прошедшее время, сохранилось до наших дней. В 2018 году за его восстановление взялись волонтеры движения "Том Сойер Фест". Комплексная реставрация здания завершилась в 2025 году. Работы проводились при поддержке облправительства. В процессе удалось сохранить свыше 80% оригинальных исторических материалов.
Сегодня в доме функционируют общественно-культурный центр, туристско-информационная площадка, пространство для волонтерских инициатив, а также кофейня.
