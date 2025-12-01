Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Последние новости рубрики Культура и отдых
01 декабря 2025 08:00Нижегородский театр оперы и балеты взял три номинации на премии "Онегин"
30 ноября 2025 21:40Нижегородцев предостерегли от покупок билетов на фейковых сайтах
30 ноября 2025 10:13Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил клип на песню "Наш сосед"
29 ноября 2025 17:34Евгений Люлин: "Обещания важно выполнять, особенно если ты даешь их детям"
29 ноября 2025 11:09Нижегородская область получила 24 награды на Международной туристической премии
28 ноября 2025 12:38Главное слово в каждой судьбе: "Ростелеком", "Литрес" и "Читай-город" назвали черты идеальной мамы
28 ноября 2025 12:00Госэкспертиза одобрила доработанный проект по сохранению Дома Штерновой
27 ноября 2025 17:30Создатели сериала "Ландыши" держат интригу с главным героем во втором сезоне
27 ноября 2025 14:33Коромыслову башню нижегородского кремля отреставрируют в 2026 году
27 ноября 2025 13:26Лепнину и мрамор восстанавливают в нижегородском музее Горького
Культура и отдых

Нижегородский театр оперы и балеты взял три номинации на премии "Онегин"

01 декабря 2025 08:00 Культура и отдых
Нижегородский театр оперы и балеты взял три номинации на премии Онегин

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина признан "Театром года" на Национальной оперной премии "Онегин". Коллектив получил сразу три престижные награды, став одним из главных триумфаторов церемонии.

"Это оглушительный успех и заслуженное признание работы всего коллектива", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравив артистов.

Солистка театра Надежда Павлова победила в номинации "Лучшая женская роль" за блестящее исполнение трех партий — Олимпии, Джульетты и Антонии — в опере Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана".

Еще одну награду — в номинации "Состав" — получили исполнители оперы В.А. Моцарта "Так поступают все женщины?". В числе лауреатов: Александр Воронов, Надежда Павлова, Яна Дьякова, Елена Сизова, Константин Сучков и Борис Степанов.

Награды Национальной оперной премии "Онегин" вручаются лучшим театрам, артистам и постановкам страны. Нижегородский театр, по словам губернатора, успешно сочетает богатую оперную традицию с современными художественными решениями.

"Наш театр объединяет традиции с творческими экспериментами, создавая новые подходы и смыслы для истинных ценителей оперного искусства!" — написал Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Напомним, что постановка Нижегородского ТЮЗа претендует на премию "Золотая маска". 

культура Премия Театр
