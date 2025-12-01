Нижегородский театр оперы и балеты взял три номинации на премии "Онегин"

Фото:
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина признан "Театром года" на Национальной оперной премии "Онегин". Коллектив получил сразу три престижные награды, став одним из главных триумфаторов церемонии.
"Это оглушительный успех и заслуженное признание работы всего коллектива", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравив артистов.
Солистка театра Надежда Павлова победила в номинации "Лучшая женская роль" за блестящее исполнение трех партий — Олимпии, Джульетты и Антонии — в опере Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана".
Еще одну награду — в номинации "Состав" — получили исполнители оперы В.А. Моцарта "Так поступают все женщины?". В числе лауреатов: Александр Воронов, Надежда Павлова, Яна Дьякова, Елена Сизова, Константин Сучков и Борис Степанов.
Награды Национальной оперной премии "Онегин" вручаются лучшим театрам, артистам и постановкам страны. Нижегородский театр, по словам губернатора, успешно сочетает богатую оперную традицию с современными художественными решениями.
"Наш театр объединяет традиции с творческими экспериментами, создавая новые подходы и смыслы для истинных ценителей оперного искусства!" — написал Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
