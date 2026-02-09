Нижегородские ученые вывели три новых сорта зерновых Наука

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Ученые НГАТУ вывели три новых сорта зерновых культур. Об этом сообщил и.о. ректора вуза Георгий Жданкин на пресс-конференции 9 февраля, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Жданкина, одним из ключевых направлений развития университета сегодня является биоэкономика. НГАТУ включен Минобрнауки России в число базовых вузов, которые готовят кадры и проводят исследования для обеспечения технологического лидерства страны в области биотехнологий.

Руководитель вуза добавил, что одним из важнейших направлений работы остается селекция растений и животных с применением современных геномных и маркер-ориентированных методов.

"В 2025 году университет передал на государственные сортоиспытания новый сорт озимой пшеницы "Нижегородская 25", созданный совместно с Федеральным исследовательским центром "Немчиновка". Также на испытания направлены сорт гороха "Нижегородский" и сорт гречихи "Елена"", — сказал он.

При создании новых сортов, помимо традиционных селекционных подходов, широко использовались молекулярно-генетические методы. Это позволило отобрать образцы с высокой устойчивостью к стрессовым факторам. В случае успешного прохождения исследований на внедрение новых сортов может потребоваться около трех лет.

Параллельно ученые НГАТУ прорабатывают технологии повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям за счет агротехнических приемов.

"В университете также разработана технология получения биологических препаратов, защитное действие которых на растения подтверждено молекулярно-генетическими и другими методами. Эти разработки легли в основу следующего этапа работы — создания технологии молекулярно-генетического скрининга в растениеводстве для оценки стрессоустойчивости культур. Проект будет реализован в рамках федеральной программы "Создание условий для развития научных разработок в области селекции и генетики", — добавил Георгий Жданкин.

Еще одно значимое направление — разработка биотехнологических методов размножения сельскохозяйственных и декоративных культур. Сейчас ученые НГАТУ работают над созданием высокоэффективной технологии производства мини-клубней картофеля методом аэропонии из растений, полученных в процессе микроклонального размножения. В перспективе университет планирует развивать биотехнологии пищевых и кормовых продуктов.

Как отметил Георгий Жданкин, научная деятельность вуза выстраивается с учетом запросов реального сектора экономики. У НГАТУ есть индустриальные партнеры, в том числе компания, занимающаяся производством протеиновых и кормовых добавок.

