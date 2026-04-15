Последние новости рубрики Наука
15 апреля 2026 12:39
Еще 16 проектов нижегородских ученых получили грантовую поддержку Российского научного фонда
14 апреля 2026 17:58
"День химии" провели для нижегородских студентов и школьников
12 апреля 2026 11:16
Нижегородские ученые приняли участие в интенсиве с участием крупных предприятий "Наука заказов"
09 апреля 2026 16:58
Саровские ученые предлагают построить на Луне АЭС малой мощности
08 апреля 2026 21:32
Нижегородский ИТ-университет впервые выиграл грант Российского научного фонда
07 апреля 2026 21:29
Умер известный нижегородский литературовед Николай Фортунатов
07 апреля 2026 09:28
Прощание с профессором НГАТУ Иваном Постновым пройдет 7 апреля
04 апреля 2026 16:13
Опыт цифровизации строительных процессов представили магистрам "Неймарка" и ННГАСУ
02 апреля 2026 12:16
Отец Илона Маска приедет в Нижний Новгород
31 марта 2026 07:00
Два нижегородских вуза вошли в топ-100 лучших в России
Еще 16 проектов нижегородских ученых получили грантовую поддержку Российского научного фонда

15 апреля 2026 12:39
Еще 16 проектов нижегородских ученых получили грантовую поддержку Российского научного фонда

Еще 16 научных проектов получили финансовую поддержку Российского научного фонда (РНФ) в рамках нескольких профильных конкурсов. Результаты отборов опубликованы на сайте фонда: https://www.rscf.ru/.

«Механизмы поддержки научных проектов ежегодно трансформируются, и сегодня конкурсы РНФ – один из основных инструментов. Высокая результативность нижегородских исследователей подтверждает статус региона как одного из ключевых научно-технологических центров страны. Поддержка фундаментальных и прикладных исследований ­­- базовое условие для достижения технологического суверенитета. Правительство Нижегородской области продолжит системную работу по развитию научного потенциала и созданию условий для реализации масштабных инициатив», — подчеркнула заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

Гранты от 4 до 7 млн рублей ежегодно в течение трех лет будут получать авторы 15 проектов: коллективы Института прикладной физики РАН (8 проектов), Приволжского исследовательского медицинского университета (5 проектов), Института металлоорганической химии имени Г.А. Разуваева РАН и Института химии высокочистых веществ имени Г.Г. Девятых РАН.

Еще один проект получил «мегагрант» по результатам конкурса для коллективов под руководством ведущих зарубежных ученых. В число восьми победителей по всей стране вошел проект ПИМУ по разработке мультимодальной системы на основе фототермической и флуоресцентной микроскопии для биомедицинских применений. Финансирование данной инициативы составит до 50 млн рублей ежегодно.

 Дополнительно по итогам конкурса на продление сроков выполнения проектов, начатых в 2023 году, поддержку получили еще шесть нижегородских разработок.

«Победа сразу в нескольких направлениях, включая престижные программы «мегагрантов», свидетельствует о конкурентоспособности региональных компетенций. Нижегородский НОЦ как оператор и связующее звено между наукой и реальным сектором нацелен на максимальное сопровождение проектов для их дальнейшей коммерциализации», — отметил директор АНО «Нижегородский НОЦ» Александр Тарасенко.

Напомним, ранее в этом году поддержку уже получили три нижегородских проекта: Университета «НЕЙМАРК», Института металлоорганической химии имени Г.А. Разуваева РАН и Института химии высокочистых веществ имени Г.Г. Девятых РАН.

Наряду с федеральными мерами поддержки в настоящее время продолжается прием заявок на совместный региональный конкурс РНФ и Нижегородской области при участии квалифицированного заказчика. Мероприятие направлено на проведение поисковых научных исследований в интересах индустриального партнера. Оператор конкурса - АНО «Нижегородский НОЦ». Ознакомиться с конкурсной документацией и условиями участия можно по ссылке: https://rscf.ru/upload/iblock/f2a/rg7sadp8atepv1wpykr9jac9d90jrde1.pdf.

Напомним, период с 2022-го по 2031 год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
