Нижегородские аграрии ввели в оборот ещё более 8 тысяч га залежных земель Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские аграрии ввели в оборот более 8 тысяч гектаров залежных земель в 2025 году, рассказали пресс-службе регионального правительства.

В рамках государственной программы предусмотрена компенсация 50% затрат на раскорчевку и распашку для сельхозпроизводителей, вводящих в оборот неиспользуемые земли. В 2025 году восемь организаций получили компенсацию на сумму более 35,5 млн рублей.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, за последние 10 лет в Нижегородской области введено в оборот свыше 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Минсельхоз области также предоставляет повышенную субсидию на покупку специализированной техники. Для этого сельхозтоваропроизводители должны увеличить посевные площади минимум на 300 гектаров. Размер компенсации варьируется от 5 до 6,5 млн рублей в зависимости от специализации хозяйства. Субсидии можно получить на приобретение тракторов с двигателем мощностью от 150 л.с., а также зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов.

Для получения более подробной информации о доступных мерах поддержки аграрного сектора можно посетить официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.