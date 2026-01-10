Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Последние новости рубрики Экономика
10 января 2026 12:37Нижегородские аграрии ввели в оборот ещё более 8 тысяч га залежных земель
09 января 2026 11:53Производительность труда повысили по нацпроекту на 27 предприятиях за 2025 год
06 января 2026 16:31Аналитики рассказали, у кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
04 января 2026 11:01Как новогодние каникулы повлияют на январскую зарплату нижегородцев
04 января 2026 10:43Нижегородцам назвали условия для начисления пенсии по старости в 2026 году
04 января 2026 09:54Более 1,7 тысячи нижегородцев нашли работу благодаря мини-ярмаркам вакансий
03 января 2026 17:29Двое нижегородцев стали миллионерами в первый день 2026 года
03 января 2026 13:25Прожиточный минимум вырос в Нижегородской области в начале 2026 года
03 января 2026 12:15Более 220 ярмарок "Покупайте нижегородское" в 49 муниципалитетах региона прошло в 2025 году
02 января 2026 15:38Нижегородский минград утвердил облик первого дома нового ЖК у Карповской церкви
Экономика

Нижегородские аграрии ввели в оборот ещё более 8 тысяч га залежных земель

10 января 2026 12:37 Экономика
Нижегородские аграрии ввели в оборот ещё более 8 тысяч га залежных земель

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские аграрии ввели в оборот более 8 тысяч гектаров залежных земель в 2025 году, рассказали пресс-службе регионального правительства.

В рамках государственной программы предусмотрена компенсация 50% затрат на раскорчевку и распашку для сельхозпроизводителей, вводящих в оборот неиспользуемые земли. В 2025 году восемь организаций получили компенсацию на сумму более 35,5 млн рублей.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, за последние 10 лет в Нижегородской области введено в оборот свыше 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Минсельхоз области также предоставляет повышенную субсидию на покупку специализированной техники. Для этого сельхозтоваропроизводители должны увеличить посевные площади минимум на 300 гектаров. Размер компенсации варьируется от 5 до 6,5 млн рублей в зависимости от специализации хозяйства. Субсидии можно получить на приобретение тракторов с двигателем мощностью от 150 л.с., а также зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов.

Для получения более подробной информации о доступных мерах поддержки аграрного сектора можно посетить официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
