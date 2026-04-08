Нижегородский ИТ-университет впервые выиграл грант Российского научного фонда Наука

Нижегородский ИТ-университет «Неймарк» впервые стал победителем конкурса Российского научного фонда (РНФ).

Поддержку получил проект старшего научного сотрудника Центра нейроморфных вычислений Никиты Григорьева «Изучение воздействия транскраниальной магнитной стимуляции на нейронные сети мозга для систем реабилитации когнитивного старения».

ИТ-кампус создается в Нижегородской области в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодёжь и дети». Нацпроект реализуется в России по поручению президента Владимира Путина.

Это первый грант РНФ в истории университета. Проект посвящен изучению того, как неинвазивное воздействие на определенные зоны мозга может использоваться для поддержки когнитивных функций и скорости реакции с возрастом. Объем грантовой поддержки составляет 21 млн рублей, а также дополнительного финансирования в объеме 14 млн рублей.

«Поддержка таких проектов имеет большое значение для развития научной и технологической повестки региона. Особенно важно, когда серьезные исследовательские результаты появляются в молодом университете, который формирует собственные научные команды и развивает перспективные направления на стыке науки, технологий и образования», — подчеркнула заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

«Конкурсы Российского научного фонда отличаются серьезной экспертизой и высокой конкуренцией, поэтому поддержка нашей заявки — большое достижение для ИТ-университета в Нижнем Новгороде. Этот грант даст дополнительные возможности для развития исследований, закупки оборудования и вовлечения студентов в научную работу», — отметил директор по науке ИТ-университета Александр Петухов.

Исследование стало продолжением работы научной группы в области нейроинтерфейсов и изучения процессов принятия решений. В рамках проекта ученые будут анализировать активность мозга у людей разных возрастов и оценивать, может ли транскраниальная магнитная стимуляция использоваться для получения устойчивого эффекта в задачах, связанных с когнитивным старением.

«Этот проект для нашей команды — продолжение большой исследовательской работы. Мы рассчитываем уточнить, как меняются процессы принятия решений с возрастом и проверить, может ли разработанный метод стать основой для поддержки когнитивных функций у людей старшего возраста», — рассказал старший научный сотрудник Центра нейроморфных вычислений нижегородского ИТ-университета, руководитель проекта Никита Григорьев.

На первом этапе исследователи сравнят активность головного мозга у трех возрастных групп в процессе принятия решений. На втором этапе будет проведена стимуляция выделенных зон мозга для оценки эффекта. Третий этап посвятят изучению продолжительности этого эффекта и его возможного применения в системах реабилитации когнитивного старения.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2022–2031 годы Десятилетием науки и технологий. Среди основных задач — привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, поддержка исследователей и повышение доступности информации о достижениях российской науки.

Ранее грантовую поддержку РНФ уже получали и другие нижегородские исследователи. Так, в марте 2026 года сообщалось, что две разработки нижегородских ученых получили поддержку фонда на общую сумму 46 млн рублей. Исследования рассчитаны на трехлетний цикл — с 2026 по 2028 год.